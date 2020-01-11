«سالمونيلا – علشان تبقي تقولي لأ» تثير الجدل وتشعل الوسط الغنائي

أثارت أغنية “سالمونيلا ” – المعروفة بـ “علشان تبقي تقولي لأ ” غناء مخرج الإعلانات تميم يونس – جدلا واسعا منذ انطلاقها بداية 2020 ، وحققت نسبة مشاهدة زادت عن 9 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” خلال 10 أيام. المخرج تميم يونس

عشان تبقى تقولى لأ

ورغم نسبة المشاهدة الاستنائية إلا أن الأوساط النسوية في مصر – والعديد من الرجال أيضا – أعلنوا غضبهم واعتراضهم على الأغنية واصفين إياها بالتنمر.

كما أن المجلس القومي للمرأة أعلن بالفعل عن تقديم شكوى إلى إدارة موقع “جوجل ” لوقف بث الأغنية، وقال إنها تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتشجع على التنمر، وتعد تحريضاً صارخاً على الاعتداء على المرأة.

وأضاف المجلس، أنها تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وأكد أن الأغنية تمثل إخلالا جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017 . أغنية ” سالمونيلا “

سماح مصطفى: تتميز باللحن والإيقاع لكنها مستفزة

وتعليقا على الأغنية ، قالت المخرجة سماح مصطفى ، منسق عام قناة نايل سينما ، إن أغنية سالمونيلا تتميز باللحن والإيقاع لكنها مستفزة ، فكلماتها بها تنمر ضد المرأة ودعوة للعنف والانتقام ، كما أن بها سخرية من المرأة التى تعانى من وزن زائد . سماح مصطفى منسق عام قناة نايل سينما

وأضافت أنه من المفترض أن الفن يدعو للإيجابية لا لقيم ذكورية تهاجم المرأة لمجرد أنها رفضته .

وتابعت أن الأغنية حققت نسبة مشاهدة لأنها غريبة ومختلفة وتثير حالة من اللغط والمنافسة بين الجنسين، مثلها مثل المنافسة بين الأهلى والزمالك ، مشيرة إلى أن ما يزيد من خطورة مثل هذه الأغاني التي بها نبرة تنمر هو أن المجتمع المصرى به نسبة أمية كبيرة ، لذلك فأغنية “سالمونيلا ” هي بمثابة قنبلة موقوتة فى المجتمع .

أيمن يوسف: تنتقص من احترام إنسانية وكرامة المرأة

نفس الرأي تقريبا تبناه أيمن يوسف ، مذيع فى قناة الفضائية المصرية ، فهو يرى أن الأغنية نوع ” التهييس ” كما يقول الشباب، رافضا وصفها أصلا بأنها أغنية ، مؤكداً أن بها نوع من التنمر ضد الفتيات التى تتعرض للمعاكسة ، مضيفاً أن الأغنية لا تحتوى على أى مضمون أو معنى، ومرجعا نسبة المشاهدة العالية التي حظت بها الى تميز لحنها لا غير . الاعلامى أيمن يوسف

وأكد يوسف أن مثل هذه الأغاني تعطى انطباعا غير جيد عن الشباب ، و تدفع بهم إلى التنمر بالفتيات ، وأثنى على الشكوى التي تقدم بها المجلس القومى للمرأة إلى إدارة موقع “جوجل ” لوقف بث الأغنية التي رأى أن بها ما ينتقص من كرامة وإنسانية المرأة . الملحن شريف الوسيمى

شريف الوسيمى: عبثية تعبر عن حال المجتمع ولا يجب أخذها على محمل الجد

ومن جانبه قال الموزع شريف الوسيمى إنه – بالرغم أنها لم تنل إعجابه – إلا أنها جيدة على المستوى الموسيقى ، وعلى الأخص من ناحية توزيعها ومكساج الموسيقى ، وتتماشى مع نوعية أغانى محمد رمضان ، مشيرا إلى أن تميم يقول إنه يقدم من خلالها العبث الذى نعيش به فى المجتمع ، وإنه أراد التهريج و المزاح لا أن تأخذ على محمل الجد.

و انتقد الوسيمي اعتراض المجلس القومى للمرأة على الأغنية ، واصفا الشكوى بأنها ناجمة عن حالة فراغ ، فالأغنية ليس لها علاقة بالتنمر ، مقارنة بأغنية “بص بقى عشان تبقى عارف ” للمطربة شيرين عبد الوهاب والتي يرى أنه من الممكن لمن يتربص بها أن يتهمها أيضا بالتنمر .

حليمة خطاب: تؤثر أكثر على الفئات التي ليس لديها وعي وثقافة وتشجعهم على التنمر ضد المرأة

وتقول حليمة خطاب ، المذيعة بقناة النيل الثقافية ، إنها ليست ضد أو مع الأغنية ، وإنها في أول مرة استمعت لها تصورت أنها مجرد اغنية مازحة على طريقة محمد رمضان ، لكن عندما ركزت فى الكلام شعرت أنها تحرض على العنف ضد المرأة .

وأضافت أنه من الممكن لأغنية سالمونيلا أن تؤثر أكثر على الفئات التى ليس لديها وعى وثقافة، فتشجعهم على التنمر ضد المرأة إذا ما رفضتهم، وذلك لأن الأغنية تركز على فكرة أن المرأة حين ترفض الرجل تكون كأنها قد ارتكبت جريمة.

تميم يونس: ليست ضد المرأة بل تسخر من التنمر.. وفي النهاية أنا أهرج

وكان الفنان تميم يونس مغنى أغنية ” سالمونيلا ” قد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للرد على المعترضين على الأغنية ، مؤكدا أن الأغنية ليست ضد المرأة بل بالعكس أنه كان يقصد السخرية من الشاب الذى يرفض المرأة له ويتعامل معاها بشكل ذكورى بعد رفضها له، ويتحدث عنها بشكل غير لائق ، لكنه كان لا يستطيع شرح ذلك قبل إطلاق الأغنية حتى لا يتم حرقها قبل العرض.

وفى النهاية أكد تميم أنه “يهرج ومش هيبطل يهرج “. رد تميم يونس على أغنية سالمونيلا عشان تبقى تقولى لأ

وفى المقابل قامت المصورة ريما هروانجى بالرد على أغنية ” سالمونيلا ” ونشرت فيديو لها يقول عكس كلمات الأغنية موجه للفتيات وتقول فيها عشان تبقى تقولى أه .