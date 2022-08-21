«سالمان» و«ماهر» و«أبو العينين» و«العدوي» ضمن المتنافسين على عضوية مجلس اتحاد الأوراق المالية

زادت حدة المنافسة على مقاعد شركات السمسرة ونظيرتها لإدارة الأصول فى انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية التى تجرى يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك قبل يوم من غلق باب الترشح أمام المتنافسين.

وتم فتح باب تلقى أوراق المرشحين على مقاعد الاتحاد يوم 7 أغسطس الجارى ومن المقرر أن يتم غلقه مساء اليوم.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أنه تم انضمام مجموعة من المتنافسين الجُدد، منهم أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق المرشح على مقعدى ذوى الخبرة من المستقلين، ومحمد يونس رئيس شركة صندوق استثمار مصر المستقبل –أحد الصناديق التابعة لـ«حماية المستثمر».

كما ترشح محمد ماهر الرئيس التنفيذى فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» عن مقعد الشركات القوابض.

واشتعلت حدة السباق على مقعدى السمسرة، إذ يتنافس عليهما كل من محمد عبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة «أكيومن لتداول الأوراق المالية»، وجيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» لتداول الأوراق المالية، وعونى عبد العزيز عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد ورئيس شعبة الأوراق المالية، بجانب مسئول آخر بارز فى سوق المال فضل عدم الكشف عن هويته.

وانسحب هشام قنديل، العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية من المنافسة على أحد مقاعد السمسرة.

وعلى صعيد مقعدى إدارة الأصول، كشفت المصادر عن ترشح كل من عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب لشركة «سى آى اسيتس مانجمنت CIAM» ورنا العدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

وعلى الفئة نفسها يُنافس أيضًا حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـ«زالدى كابيتال»، ومحمد حسن العضو المنتدب فى «بلوم مصر لتداول الأوراق المالية» وراندا حامد العضو المنتدب فى عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، ومحمد كمال مدير قطاع الاستثمار بنقابة المهندسين. تجدر الإشارة إلى أن عضوية مجلس إدارة الاتحاد تتوزع على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لإدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة