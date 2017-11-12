سالب صفر يقدم عهود لوسفير على مسرح الجيزويت

سلوى عثمان تقوم الفرقة المسرحية المستقلة "سالب صفر" بعمل بروفات عرضها المسرحي الجديد "عهود لوسفير". ومن المقرر عرضه قريبا على خشبة مسرح الجيزويت أسبوعا كاملا، كما سيعرض على مسرح كنيسة مارجرجس جيوشى. المسرحية إعداد ميرنا صفوت ومارسيل جوجرج، وإخراج فادى أيمن، والعرض يمكن تصنيفه على أنه

سلوى عثمان

تقوم الفرقة المسرحية المستقلة “سالب صفر” بعمل بروفات عرضها المسرحي الجديد “عهود لوسفير”.

ومن المقرر عرضه قريبا على خشبة مسرح الجيزويت أسبوعا كاملا، كما سيعرض على مسرح كنيسة مارجرجس جيوشى.

المسرحية إعداد ميرنا صفوت ومارسيل جوجرج، وإخراج فادى أيمن، والعرض يمكن تصنيفه على أنه من أنواع دراما الرعب، يقدم رؤية مسرحية مأخوذة من مجموعة كتب ومنها “اللعنات” و كتاب الموتى.

العرض تصميم ديكور مورا نشأت ورومانى عزيز تصميم ملابس بيشوى ونيس تصميم اضاءة اندرو فوزى الموسيقى التصويرية فادى كامل مخرج منفذ مادونا مجدى واندرو فوزى .