سافيو: اخترت النادي الأعظم في إفريقيا وهدفي المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية

أعرب البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدًا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

وقال سافيو، خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: فخور بتواجدي في الأهلي.. إنها الفرصة الأفضل لي خلال مسيرتي الاحترافية.. وأعرف حجم النادي جيدا، وأن الجماهير تنتظر مني الكثير.. أنا سعيد جدًا بوصولي إلى هنا وبالمشاعر الرائعة للجماهير معي.

وأضاف: الأهلي نادٍ كبير، وهو الأعظم في إفريقيا.. وأعرف تمامًا حجم النادي ومسؤولية ارتداء قميصه.. الانتقال إلى نادي القرن في إفريقيا خطوة كبيرة.. سأبذل كل ما لدي من جهد، وسأقدم كل شيء في الملعب؛ حتى أكون عند حسن ظن الجماهير.

وعبر اللاعب البرازيلي عن أمله في أن يصبح أفضل لاعب في الدوري المصري، خاصة أن الأهلي فريق كبير وقيمة النادي واضحة، مؤكدا أنه حين تلقى عرض الأهلي لم يستطع رفضه، وتمسك به؛ لأنها بكل تأكيد نقلة كبيرة جدًا في مسيرته وهي بلا شك الفرصة الأفضل على الإطلاق في حياته المهنية.

وأكد سافيو خلال حديثه أن كأس العالم للأندية هي البطولة التي يحلم كل لاعبي العالم بالمشاركة فيها، وأنه أيضا يريد أن يلعب في بطولة قوية مثل بطولة أفريقيا التي يراها تجربة رائعة يتمنى أن يستمتع بها ويساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات.

وأتم حديثه: طموحي أن أكون البطل، وهذه هي شخصية النادي التي اكتسبها طوال تاريخه.. بكل تأكيد الأهداف الجماعية أهم بكثير من الأهداف الفردية، وما أتطلع إليه هو تحقيق الانتصارات مع الفريق بشكل مستمر، وهذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لي.. أحب أن أسجل الأهداف، ولكن أرغب أيضا في صناعة الأهداف لزملائي.. كرة القدم تعتمد على الذكاء والجماعية، ولذلك أبحث دائما عن زملائي، وأمرر الكرة إذا كان الزميل في موقع أفضل لإحراز هدف.. لكن في نفس الوقت أسعى إلى تسجيل الأهداف إذا ما أتيحت لي الفرصة.