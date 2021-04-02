«ساعة .. ساعة» هتافات الصحفيين تتسبب في مد التسجيل بالانتخابات (صور)

اعلن خالد ميري رئيس اللجنة أن عدد المسجلين تجاوز 2200 صحفي ، وشدد على ضرورة التسجيل قبل انقضاء المدة الثالثة للتسجيل

ساعة .. ساعة .. هكذا هتف عشرات الصحفيين المتواجدين بنادي المعلمين لحضور انتخابات التجديد النصفي للصحفيين ، بعد انتهاء المدة المقررة للتسجيل والتى أعلن سابقا خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها لن تمد بعد الثانية ظهرا .

ورفض العديد من المرشحين على عضوية المجلس ألا يتم المد نظرا للظروف الاسثنائية المتمثلة في انتشار وباء كورونا وصعوبة إيجاد مكان آخر يستضيف الانتخابات نظرا لاستضافة نقابة المعلمين الانتخابات بنادي المعلمين .

وبعد بعض المناوشات الكلامية اجتمع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات مع القضاه الذين سيشرفون على الانتخابات من هيئة قضايا الدولة ، وأعلن عن مد التسجيل لمدة ساعة ثالثة وأخيرة تنتهى فى الثالثة .

وأعلن خالد ميري رئيس اللجنة أن عدد المسجلين تجاوز 2200 صحفي ، وشدد على ضرورة التسجيل قبل انقضاء المدة الثالثة للتسجيل .

وينص قانون نقابة الصحفيين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك .

جدير بالذكر أن هناك 32 لجنة موزعة على مساحة النادي، وتبلغ مساحة اللجنة الواحدة خمسة أمتار فى خسمة أمتار، وهناك مساحة أرض فضاء واسعة، كما ستكون هناك استراحة للصحفيين، كما أن إجراءات التسجيل بدأت من العاشرة صباحا إلى 12 ظهرا ومع عدم اكتمال النصاب القانوني، امتدت المدة إلى الواحدة ظهرا، وتم مدها مرتين وفي حالة الاكتمال يبدأ التصويت بعد انعقاد الجمعية العمومية للموافقة على الميزانية .

ويتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم، بينما يتنافس على عضوية 6 مقاعد بمجلس النقابة 55 مرشحا بواقع 20 مرشحا فوق السن، و35 مرشحا تحت السن