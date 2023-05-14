«ساعة إجابة» و«رمسيس باريس» تخفقان ويوم 13 يفاجئ الجمهور.. ونقاد: أفلام استهلاكية هدفها الإيرادات

لم تستطع بعض الأفلام السينمائية التي طرحت مؤخرا بالسينمات جذب الجمهور المحب للسينما ومشاهدة الأفلام الجديدة بدور العرض المختلفة بمصر ، وأبرزها فيلم “ساعة إجابة” بطولة شريف سلامة وغادة عادل وسوسن بدر وإخراج مصطفى أبو سيف.

وكذلك فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت إخراج أحمد خالد موسى.

وأيضا فيلم” بعد الشر” بطولة علي ربيع ورنا رئيس وميرنا نور الدين إخراج أحمد عبد الوهاب ، لم يستطع تحقيق نفس مستوى نجاح فيلمه السابق ” زومبي “.

وعلى الجانب الآخر فاجأ أبطال فيلم يوم 13 الجمهور بتحقيق نجاح كبير في السينمات وتحقيقه إيرادات كبيرة غير متوقعة ، ويعتبر أول فيلم عربي 3d، وتدور قصته حول عزالدين “أحمد داود”، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان انتاج أوسكار وإخراج وائل عبد الله.

محمود قاسم : أغلب تلك الأفلام على مستوى الإخراج والتأليف تكون ضعيفة

وعلق الناقد الفني أن هذه الأفلام تم وضعها في دور السينما ليذهب لها الجمهور في المواسم ، وهو لايقاس عليه مستوى النجاح لتلك الأعمال السينمائية .

وأضاف أن أغلب تلك الأفلام على مستوى الإخراج والتأليف تكون ضعيفة وذلك هي النتيجة الطبيعية بعدم تحقيقها إيرادات كبيرة او نجاح ، فهي معتمدة على الافيهات الكوميدية ليس أكثر والجمهور مل من هذه الموضوعات المستهلكة.

وتابع أن المشاهد لم يستريح حتى الآن من تخمة مسلسلات رمضان التي شاهدها الفترة السابقة ، لذلك فهو غير مقبل بصورة كبيرة على جميع الأفلام المطروحة له بالسينمات ، ولن ينجذب سوى للأعمال الفنية السينمائية المميزة بالفعل من ناحية التأليف والإخراج وأداء الممثلين مثل فيلم يوم 13 الذي قدم بصورة جيدة ، وكذلك استطاع فيلم ” ابن الحاج أحمد ” لشيكو تحقيق إيرادات ونجاحا كبيرا في أول بطولة سينمائية له بمفرده .

دعاء حلمي : أفلام بعد الشر وساعة إجابة ورمسيس باريس استهلاكية في المقام الأول

من جانبها ترى الناقدة دعاء حلمي أنه للأسف فيلم ” ابن الحاج أحمد” لم يأت بالمستوى المتوقع فنيا لشيكو برغم تحقيقه نجاحا جيدا في السينمات .

ولفتت إلى أن أفلام بعد الشر وساعة إجابة ورمسيس باريس استهلاكية في المقام الأول ، هدفها الأساسي التواجد في السينمات ثم تعويض الإيرادات بالتوزيع الخارجي في السينمات السعودية والمنصات المختلفة حينما تعرض هذه الأفلام بها ، لكن لا يهم صناع هذه الأفلام تحقيق نجاحا وإيرادات بالسينمات مثل فيلم يوم 13 أو هارلي.

وشددت حلمي أن علي ربيع لن يستطيع تقديم البطولة لفترة طويلة ، وذلك سبب عدم تقديمه مسلسلا في شهر رمضان الماضي ، كما أن نجاح محمد رمضان جاء بعدما حققه في مسلسله جعفر العمدة لكن المحير حقيقة عدم تحقيق فيلمه هارلي نجاحا في الخليج برغم عرضه هناك ، فقد لا يحبون نوعية أفلام محمد رمضان أو هو نفسه .

ماجدة خير الله : أحمد داوود فنان موهوب وخطواته فيها ثقل فني

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون الظروف المحيطة الاقتصادية في البلاد تلعب دورا كبيرا في عدم إقبال الجمهور على تلك الأفلام ، لأن تذكرة السينما تجاوزت 100 جنيه حاليا ، لذلك لن يتعب الكثيرون أنفسهم ويذهبون للسينمات لمشاهدة أفلام ضعيفة أو متوسطة فنيا سيتم طرحها على المواقع المختلفة بعد رفعها من السينمات .

خاصة أن الكثيرين ملوا من أسلوب علي ربيع في الكوميديا حقيقة وفق” خير الله ” ، وهيفاء وهبي تجتهد لكن الجمهور لا يثق في تقديمها عمل فني جيد .

وأكدت خير الله أن فيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود وبجانبه مجموعة من النجوم ، أمر مميز أن يحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا غير متوقع ، فهو دائم الانتقاء لاختياراته الفنية وفنان مجتهد جدا وخطواته فيها ثقل فني وليس موجودا بكثرة في كل شىء ويفاجأنا بأداء مختلف في كل عمل فني له .

ونوهت قائلة أن شيكو فنان موهوب في الكوميديا بصورة جيدة ، وأفلامه السابقة مازالت عالقة في ذاكرة المشاهدين مثل ” حملة فريزر” و ” قلب أمه ” ، حيث إن أداءه مبني على موقف في الفيلم دائما مع صدقه وبراءته في التعبير عن هذه المواقف مما يصنع الابتسامة بسهولة لدى المشاهد.