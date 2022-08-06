ساعات ويتم إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .. احصل على درجاتك

ينتظر 707 آلاف و992 طالب و طالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 ، ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، والتي من المنتظر خلال ساعات و يتم إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، و ذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

و ينقسم عدد منتظري رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الي 268 ألفا و897 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات الجمهورية.

و التي من المنتظر أن تظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة ، و ذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظات الجمهورية .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن رسميا عمن تمت معاقبتهم على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022 سواء من الطلاب أو الإداريين خلال فترة الامتحانات، وذلك مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لنتذكر أن قضية الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022 تعكس جذور المشكلة، وهى انحسار الرغبة الحقيقية في التعلم، وتعاظم الشهية لدرجات وشهادات بلا تعلم وبأى طريقة”, رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك .

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظات الجمهورية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أعلن الأسبوع الجاري ان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

و قال شوقي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية من هنــــا

و أضاف شوقي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، كما انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

كما ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ اليوم السبت، مشيرا إلي انه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة و رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لم تكتمل بعد، وجاري الإعلان قريباً عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.