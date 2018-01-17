ساعات قليلة تفصل سانشيز عن مانشستر يونايتد

وكالات:أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، توصل نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، لاتفاق مع عملاق إنجليزي لضمه بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف، يحصل خلالها على 14 مليون جنيه إسترليني، بعد الضرائب.وأكّدت صحيفة "تيليجراف"، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللاعب الدولي التشيلي، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايت

وكالات:

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، توصل نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، لاتفاق مع عملاق إنجليزي لضمه بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف، يحصل خلالها على 14 مليون جنيه إسترليني، بعد الضرائب.

وأكّدت صحيفة “تيليجراف”، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللاعب الدولي التشيلي، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، وينتظر فقط موقف الأرميني هنريك مخيتريان، من الانتقال إلى آرسنال، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

الاتفاق الذي أعلنته الصحيفة، يعني أن صفقة سانشيز ستكلّف مانشستر يونايتد 60 مليون جنيه إسترليني، منها 30 مليون جنيه لآرسنال، وأكثر من 10 ملايين لوكيل أعمال اللاعب، إضافة إلى 14 مليونا يحصل عليها اللاعب عند التوقيع.

ورغم اهتمامه الشديد بخدمات سانشيز، انسحب مانشستر سيتي من السباق بعدما قدّم يونايتد عرضه، بسبب عدم رغبته في دفع مبلغ مماثل للاعب يتبقى في عقده مع فريق الحالي أقل من 6 أشهر.

أما آرسنال، وبالإضافة إلى انتظاره موقف مخيتريان، فإنه عازم على شراء مهاجم بوروسيا دورتموند بيير إيميريك أوباميانج، خصوصا بعد التخلي عن جناحه الإنجليزي الدولي ثيو والكوت لصالح إيفرتون.

ويريد النادي الألماني تعويض رحيل مهاجمه الجابوني، بالحصول على خدمات مهاجم أرسنال أوليفييه جيرو، أو مهاجم تشيلسي ميشي باتشوي.

