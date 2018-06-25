«ساس» تخطط للتوسع فى قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والحكومية

■ برامج تحليل البيانات تقلل تكاليف تشغيل البنوك ■ تنفيذ مشروعات فى 80 ألف موقع عالمى.. و3.24 مليار دولار عائدات 2017محمود جمالتستهدف شركة «ساس» تمكين المؤسسات المالية المصرية من خلال تزويدها برؤية شاملة للمخاطر بجميع أنواعها، فضلا عن وضع واعتماد استراتيجية متكاملة لإدارتها، كذلك استخ

■ برامج تحليل البيانات تقلل تكاليف تشغيل البنوك

■ تنفيذ مشروعات فى 80 ألف موقع عالمى.. و3.24 مليار دولار عائدات 2017

محمود جمال

تستهدف شركة «ساس» تمكين المؤسسات المالية المصرية من خلال تزويدها برؤية شاملة للمخاطر بجميع أنواعها، فضلا عن وضع واعتماد استراتيجية متكاملة لإدارتها، كذلك استخراج تحليل بياناتها والتحقق من مدى صحتها، والامتثال للمعايير القانونية والأطر التنظيمية.

قال مارسيل يمين، مدير عام الشركة فى الخليج والأسواق الناشئة، إن «ساس» تعتبر شريكا تكنولوجيا استراتيجيا لأكبر المؤسسات المصرفية محليا وإقليميا وعالميا، فهى تلعب دورا استباقيا فى تعزيز الحلول المبتكرة وميكنة العمليات والأنظمة المالية ودعم القرارات الحيوية، موضحا أن برامج تحليلات البيانات تسمح للبنوك بالتأقلم سريعا مع عصر الثورة الرقمية الراهنة وتقليل تكاليف التشغيل.

وأضاف يمين لـ«المال» أن الشركة نظمت منذ عدة أسابيع مؤتمرا فى مصر يسعى إلى بناء جسور التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية وتسليط الضوء على المبادئ التوجيهية الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر التكنوجية لذلك تقدم الشركة حزمة حلولا متطورة منها حل إدارة المخاطر البنكية للمساعدة فى إجراء عمليات التقييم الائتمانى.

وأوضح أن شركته تنظر إلى مصر كسوق رئيسية ومتكامل لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات فى المنطقة، مشيرا إلى أن ساس تمتلك حاليا 4 مكاتب بمنطقة الشرق الأوسط، فى دبى (مركز رئيسى) و3 مكاتب أخرى فى أبوظبى والرياض والقاهرة وتنتوى التوسع فى باقى دول العالم.

وأشار إلى أن الشركة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية فى شمال إفريقيا من خلال مكتب القاهرة، كما تعمل ساس أيضا على إتاحة حلول شاملة لإدارة المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم ومنها أسواق مصر والشرق الأوسط اعتمادا على أفضل الممارسات الخاصة بتحسين إجراءات إدارة مخاطر الائتمان، وتحليل القدرات المتعلقة بتحقيق الأرباح.

وتتعاون ساس مع نحو17 بنكا فى مصر وتخطط للتوسع فى قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والحكومية، وتساعد الشركة عملاءها فى 80 ألف موقع عالمى لدى 183 دولة على تحسين كفاءة الأداء بواسطة حلول مالية متقدمة.

ولفت إلى أن الشركة العالمية حققت عائدات خلال العام الماضى، بلغت 3.24 مليار دولار مع تزايد الطلب المتنامى على حلول قدرات الذكاء الاصطناعى ولغه تعلم الآلات، وإدارة الاحتيال والمخاطر، وبيانات العملاء وإدارة التسويق.

ورأى أن العديد من الشركات تؤمن بأهمية إدارك المخاطر مسبقا والتوافق مع القواعد القانونية لما له من أثر إيجابى على استثماراتها الحالية وخططها المستقبلية، لافتا إلى قيام ساس بمساعدتها على تحقيق التناغم بين نماذج الأعمال وقدرات تحليل البيانات وإدارتها بطريقة سليمة، تحقيقاً للمنافع التجارية المرجوّة.

وأرجع السبب وراء نمومبيعات حلول ساس لمخاطر إدارة رأس المال إلى استمرار التطور الحادث فى أنظمة اختبار المتطلبات الجديدة ومنها المعيار العالمى لإعداد التقارير المالية IFRS 9 والذى يتيح فرصة جيدة أمام القطاع المالى والمصرفى لتحديث ممارسات القياس الداخلية للأصول والألتزامات المالية.

و«IFRS9» هومعيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، وألزم البنك المركزى المصرى البنوك التى يبدأ عامها المالى فى الأول من يناير كل عام بتطبيق المعيار بدءا من 1 يناير 2019، على أن تطبقه البنوك التى تتعامل بالعام المالى فى الأول من يوليو2019.

ولفت إلى أن تجارة التجزئة والحكومة والبنوك والتصنيع وشركات الطيران تحتل صدارة أولويات الشركة فى ظل مساعيها على تعظيم المنافع المتحققة من الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات فى عملياتها اليومية، إضافة إلى استخلاص القيمة الحقيقية من البيانات، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز الكفاءة، والتغلب على محدودية الموارد، وأتمتة الأنظمة والعمليات.

يذكر أن ساس تأسست فى عام 1976 بولاية نورث كالورينا جاءت خلال العام الماضى، ضمن قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة تكنولوجيا، وبلغت نسبة الإنفاق على مشروعات البحث والتطوير %26 من إجمالى إيراداتها، ويعمل لديها 14.185 موظف.

وبحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات سابقة، فإن البنوك المصرية ستواجه ثمة تحديات فى سبيل تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية «IFRS 9» منها ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة «إدارات المخاطر والائتمان والمالية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات«، علاوة على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر.

إضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، مما يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، إلى جانب تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.