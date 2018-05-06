ساس: البنوك المصرية تواجه تحديات للتوافق مع معيار IfRS9‎

سهير محمداستضافت شركة "ساس"، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات للأعمال التجارية، مؤتمراً مالياً متخصصاً في القاهرة.وعرضت الشركة أمام عدد من البنوك والمؤسسات المالية البارزة في مصر والمشاركة في مؤتمر المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية 2018 (IFRS-9)، الذي أقيم في فندق

سهير محمد

استضافت شركة “ساس”، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات للأعمال التجارية، مؤتمراً مالياً متخصصاً في القاهرة.

وعرضت الشركة أمام عدد من البنوك والمؤسسات المالية البارزة في مصر والمشاركة في مؤتمر المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية 2018 (IFRS-9)، الذي أقيم في فندق “جيه دبليو ماريوت القاهرة”، المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخفيف من المخاطر المالية بمساعدة التكنولوجيا، عبر تمكينها من إعداد التقارير المالية وفق أحدث المعايير العالمية والتعامل مع التحديات المرتبطة بها وضمان الامتثال مع المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية في الموعد النهائي العالمي الذي يوافق العام المقبل 2019.

و قال مارسيل يمّين، المدير العام لشركة “ساس” في الخليج والأسواق الناشئة، إن الالتزام بالمعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية “لن يكون أمراً سهلاً بالرغم من إلزاميته”.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية المصري يواجه “مسيرة مليئة بالتحديات على طريق الوصول إلى الأهداف الوطنية والعالمية لهذا التحول”.

وأضاف: “يتيح هذا المعيار العالمي فرصة ذهبية لتحديث ممارسات القياس الداخلية للأصول والالتزامات المالية، وقد نجحنا في “ساس” ببناء تجربة مصرفية تخصصية مناسبة وخبرة في مجال المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية، المعروف اختصاراً بـ IFRS-9، وسنبقى ملتزمين بدعم قطاع الخدمات المالية في مسيرته نحو تحقيق أعلى درجات الامتثال لهذا المعيار”.

وتحتاج المصارف والمؤسسات المالية التي تخطط للتوافق مع المعايير IFRS-9 إلى الاستثمار في تكنولوجيات جديدة وتكميلية تمكّنها من الوفاء بالمعايير الجديدة المتعلقة بالأداء وإدارة البيانات وتحليلاتها والتكامل بين المخاطر والمالية. كذلك تحتاج هذه المؤسسات إلى تحسين منهجياتها الحسابية بمرور الوقت، وإلى حلول يمكن أن تسهل عليها إحراز التقدم المنشود.

وأبرز المسؤولون التنفيذيون في “ساس”، خلال هذا الحدث، الطريقة التي يمكن بها مساعدة المؤسسات المالية في التنفيذ المُحكم لقواعد الحوكمة، وتلبية متطلبات إدارة البيانات وإعداد التقارير، وإتاحة قدرات متقدمة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية، وذلك عبر بيئة تحليلية مركزية مرنة وعالية الأداء”.

وافتُتح المؤتمر بكلمة ألقاها مارسيل يمّين، وسلط خلالها الضوء على الوضع الحالي للمعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية، والتحدّيات التي قد تواجه القطاع، تلا ذلك جلسات وحلقات نقاش هدفت إلى مساعدة القطاع المالي في مصر على بناء فهم أوسع لهذا المعيار، والتعرّف على أفضل الممارسات اللازمة للتغلب على التحدّيات الرئيسية التي تعيق تنفيذه.

ويتكون المعيار العالمي لإعداد التقارير المالية الدولية من مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم تعميمها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، بوصفه الجهة الذي تُحدد الطريقة التي تُصنّف وتقيس بها المؤسسات والشركات أصولها والتزاماتها المالية وبعض العقود الخاصة بالشراء أو البيع لبنود غير مالية. وتُؤسس هذه المعايير مجموعة واسعة من الممارسات التي يمكنها أن تشكّل الكيفية التي تعمل بها المؤسسات المالية.

