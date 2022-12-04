ساري للتجارة الإلكترونية تحتفل بتوقيع 6 شراكات جديدة مع كيانات مصرية وسعودية

احتفلت شركة ساري مصر، منصة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون والشراكات الجديدة مع عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

ومن المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقيات على تعزيز تواجد الشركة ووصولها لعملائها المستهدفين في البلدين، خاصة بعد استحواذها على شركة “مورّد” في فبراير الماضي.

حضر الاحتفال بالتوقيع على الاتفاقيات عددٌ من كبار المسئولين التنفيذيين في الشركات الموقعة، بالإضافة لمسئولي هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهو ما يأتي في إطار سعى مجتمع الأعمال في البلدين لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

وتعليقًا على توقيع اتفاقيات التعاون الأخيرة، قال أحمد عصام-مدير عام ساري مصر: “يسعدنا الترحيب بشركائنا في كل من مصر والسعودية في هذا الحدث الهام الذي يأتي تتويجًا لجهودنا المتواصلة من أجل زيادة استثماراتنا في مصر، والتعاون الوثيق مع عمالقة السلع الاستهلاكية في البلدين، وأخص بالذكر صافولا وحلواني إخوان، بالإضافة لكبرى المؤسسات المصرفية والمالية مثل بنك مصر وأمان وOPay، إلى جانب شريكنا الإستراتيجي “تجدُد”.

وتابع إننا في غاية الفخر بشراكتنا مع هذه المؤسسات والشركات المتميزة، وهي الشراكات التي يتم من خلالها دمج حلولنا التكنولوجية المبتكرة في إطار نقلة نوعية كبيرة نسعى لتحقيقها في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات في دول المنطقة.

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق الريادة وابتكار طرق وأساليب جديدة لتحسين تدفق السلع ورفع مستويات الكفاءة والاعتمادية لسلاسل التوريد، وعلى مدار الشهور الستة الماضية، تمكنت “ساري” من تحقيق نمو استثنائي لأعمالها، حيث تضم منصتنا الإلكترونية 250 علامة تجارية الآن، مع ضم المزيد من كبرى الشركات العاملة في المنطقة لمنصتنا قريبًا”.

ووقعت “ساري” عددًا من اتفاقيات التعاون مع كبرى شركات السلع الاستهلاكية في مصر، وأهمها صافولا، كبرى الشركات المنتجة لزيوت الطعام والسمن والمعجنات، وحلواني إخوان، الشركة المنتجة للحلاوة الطحينية والمربى، وهي شراكات رئيسية من شأنها توسيع تواجدها وتعزيز منصتها الإلكترونية في السوق المصري.

وتتعاون منصة “ساري” أيضًا مع كبرى المؤسسات المالية في مصر ومن بينها بنك مصر وأمان (إحدى شركات راية القابضة) وOPay، من أجل سد العجز في الفجوة التمويلية لقطاع السلع الاستهلاكية بين الشركات على مستوى التجزئة، وهي فجوة يصل حجمها إلى 36 مليار دولار، وذلك عن طريق توفير خدمات التمويل متناهي الصغر ودمج حلول المدفوعات الرقمية والتوسع في المدفوعات غير النقدية في السوق المحلية.

ويختتم عصام بقوله: “إنّ اتفاقيتنا الإستراتيجية مع “تجدُد” والتي تُعد من كبرى الشركات العاملة في إعادة تدوير زيوت الطعام وتحويلها إلى الديزل الحيوي (أو البيوديزل)، تُعد تأكيدًا لالتزامنا بدعم جهود الاستدامة في مصر، و استنساخ هذه التجربة فيما بعد في السوقين السعودي والباكستاني”

نبذة عن ساري:

تأسست ساري عام 2018 كمنصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات، حيث تعمل على ربط صغار تجار التجزئة بشبكة من تجار الجملة والمصنعين والعلامات التجارية الشهيرة، كما تطمح هذه المنصة الإلكترونية الناشئة لأن تصبح بوابة للتجارة الإلكترونية السلسة، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية بالأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.sary.com/

أحمد عصام:

المؤسس والرئيس التنفيذي في مورد – المدير العام لمصر في ساري

حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية.

بدأ مسيرته المهنية في مجال التخطيط المالي في شركة فوري واحدة من أكثر شركات التقنيات المالية نموًا في مصر قبل انضمامه إلى منصة جوميا للتسوق الإلكترونية كمدير التخطيط المالي والتحليل في أفريقيا.

وأسس “عصام” بعد ذلك منصة موّرد في 2018 لتوفير حلول ذكية للتوريد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر مركزاً على أسواق الجملة والتغذية قبل انضمامه لشركة ساري كمدير عام مصر ليقود رحلة توسعات ساري في أفريقيا بعد الاستحواذ على منصة “موّرد”.