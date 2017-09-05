سارة عصام.. أول مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي

علي المصري: أصبحت سارة عصام لاعبة منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما، أول لاعبة مصرية تنتقل إلى الدوري الإنجليزي، بعد أن انضمت إلى ستوك سيتي، بعدما خضعت لفترة معايشة، واجتازت الاختبارات الطبية والفنية. وأعلن النادي الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، التعاقد مع لاعبة منتخب مصر للشباب، بعدما اختبرت

علي المصري:

أصبحت سارة عصام لاعبة منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما، أول لاعبة مصرية تنتقل إلى الدوري الإنجليزي، بعد أن انضمت إلى ستوك سيتي، بعدما خضعت لفترة معايشة، واجتازت الاختبارات الطبية والفنية.

وأعلن النادي الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، التعاقد مع لاعبة منتخب مصر للشباب، بعدما اختبرت في 3 أندية إنجليزية هي برمنجهام وسندرلاند وديربي كاونتي، ولكن لم يكتب لها النجاح لترحل إلى نادي ستوك سيتي، لتزامل رمضان صبحي لاعب النادي اﻷهلي السابق ومنتخب مصر.

ولعبت سارة عصام لسنوات مع وادي دجلة، وانضمت لمنتخب مصر للشباب وأيضًا المنتخب الأول، وقررت سارة استكمال دراستها في إنجلترا بعد قبولها بنادي ستوك.

وأكد محمد كمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الدجلاوي، أن سارة انضمت لأكاديمية وادي دجلة منذ 5 أعوام، وتم تصعيدها لفريق الناشئات، موضحًا أنها تملك إمكانيات بدنية وفنية عالية.

وأضاف: “كان هدفي احتراف لاعبة مصرية في أوروبا، خاصة أن سارة تجيد في أكثر من مركز سواء المهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم، وحققت معنا 3 بطولات دوري ولها رصيد دولي يسمح لها باللعب في إنجلترا”.

وأشار إلى أن والد سارة تواصل معه خلال الساعات الماضي، وأبلغه بتجاوزها الاختبارات، موضحًا أن سارة ستستكمل تعليمها في إنجلترا، وأكد أنه هنأ اللاعبة وطالبها بالصبر والتعلم لتستمر في الدوري الإنجليزي.

وبذلك يرتفع عدد المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلي خمسة لاعبين، هم محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال وأحمد حجازي مع وست بروميتش، إضافة لرمضان صبحي وسارة عاصم مع ستوك سيتي.