سارة جالو خبيرة التسويق السياحي: السياحة الافتراضية حل سحري في الظروف الراهنة

قالت خبيرة التسويق السياحي سارة جالو إنه مع الإغلاق الكامل لأجزاء كثيرة من العالم، وتوقف حركة السياحة والسفر بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 كان علينا إيجاد طرق وحلول بديلة للجذب والتسويق السياحي لبلدان العالم وآثارها، خاصة لبلد مثل مصر تتمتع بالعديد من مظاهر الجمال والجذب للسياح من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن السياحة الافتراضية عبر الإنترنت استطاعت توفير الفرصة لتسليط الضوء على أجمل المناطق التي تستحق الزيارة في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة سارة جالو بالتحدث حول فرص التسويق السياحي في ظل الظروف الحالية وتحديات قطاع السياحة وذلك ضمن الموسم الثاني من حوارات “صوت مصر -تغيير الواقع” Narrative Summit-Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين حول تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 على المجالات الاقتصادية المختلفة في مصر والعالم.

وأضافت “جالو”:” خلال جائحة كورونا كان علينا أن نعيد النظر في طرق التسويق التقليدية للسياحة، التي تعد من أكبر الصناعات على مستوى العالم وتمثل واحدة من أكبر مصادر الدخل القومي في بعض البلدان مثلما هو الحال في مصر، وساهم التطور التكنولوجي بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة في العديد من المجالات ومنها السياحة حيث أتاحت تقنية 3D العمل على الجولات الافتراضية في متاحف العالم عبر شبكة الإنترنت؛ وهي طريقة لجذب السياحة وتسليط الضوء على مصر والاستمتاع بآثارها ومتاحفها ومعابدها القديمة، وقد يرى البعض أنه لا شيء يضاهي الوقوف أمام الأهرامات أو القيام برحله نيلية أو التجول في المعابد والاستماع إلى شرح الدليل السياحي لتاريخ الآثار المصرية القديمة، وهذا شيء مؤكد لكن السياحة الافتراضية لها متعتها الخاصة التي يمكن الاستمتاع بها في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت “جالو”: مع تأجيل موعد افتتاح المتحف المصري يجب أن تستغل مصر الفرصة لتبدأ في عرض بعض اللقطات الدعائية عن محتويات المتحف كنوع من التشويق والاستعداد لموسم سياحي قادم من خلال تقنية 3D، فمن خلال تلك اللقطات يمكن إظهار ما تحمله مصر من كنوز وآثار من شأنها أن تجذب أنظار العالم إليها”.

وأوضحت “جالو”:” لقد قمت بزيارة 114 دولة حول العالم في مختلف القارات و كان من دواعي سروري زيارة مصر لأول مرة العالم الماضي و التي قد فاقت توقعاتي فشيء رائع ان تكون شاهد على تاريخ مصر القديمة و لا استطيع ان اصف روعة و جمال تلك التجربة بأي شكل، و قد أوقفت جميع رحلاتي و خططي للسفر مع تفشي الأزمة الحالية و توقف الطيران وحفاظا على نفسي و من حولي و أقضي يومي في تخيل البلدان التي احلم بزيارتها”.

وأشارت “جالو”:” هناك الكثير من مشاعر القلق و عدم اليقين تخيم على العالم بالنسبة للوضع الحالي و هي أمور لا نستطيع التحكم بها و لكن ما يسعنا فعله هو التحكم في أفعالنا و كيفية تعاملنا مع الاخريين و أن نكون رحماء بمن حولنا وعلينا أن نعي إن كثير من الناس و الاعمال يعانون و في صراع فعلينا أن نتحلى بالصبر و معاونه كلا منا الاخر و الدفع بالسلوكيات الإيجابية و البعد عن السلبية و مع عودة الحياة الى طبيعتها سنعاود اكتشاف العالم لأنها من افضل الطرق لإظهار ترابطنا “.