سارة جالو خبيرة التسويق السياحي: السياحة الافتراضية حل سحري في الظروف الراهنة

قالت خبيرة التسويق السياحي سارة جالو إنه مع الإغلاق الكامل لأجزاء كثيرة من العالم، وتوقف حركة السياحة والسفر بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 كان علينا إيجاد طرق وحلول بديلة للجذب والتسويق السياحي لبلدان العالم وآثارها، خاصة لبلد مثل مصر تتمتع بالعديد من مظاهر الجمال والجذب للسياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن السياحة الافتراضية عبر الإنترنت استطاعت توفير الفرصة لتسليط الضوء على أجمل المناطق التي تستحق الزيارة في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة سارة جالو بالتحدث حول فرص التسويق السياحي في ظل الظروف الحالية وتحديات قطاع السياحة وذلك ضمن الموسم الثاني من حوارات “صوت مصر -تغيير الواقع” Narrative Summit-Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين حول تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 على المجالات الاقتصادية المختلفة في مصر والعالم.
وأضافت “جالو”:” خلال جائحة كورونا كان علينا أن نعيد النظر في طرق التسويق التقليدية للسياحة، التي تعد من أكبر الصناعات على مستوى العالم وتمثل واحدة من أكبر مصادر الدخل القومي في بعض البلدان مثلما هو الحال في مصر، وساهم التطور التكنولوجي بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة في العديد من المجالات ومنها السياحة حيث أتاحت تقنية 3D العمل على الجولات الافتراضية في متاحف العالم عبر شبكة الإنترنت؛ وهي طريقة لجذب السياحة وتسليط الضوء على مصر والاستمتاع بآثارها ومتاحفها ومعابدها القديمة، وقد يرى البعض أنه لا شيء يضاهي الوقوف أمام الأهرامات أو القيام برحله نيلية أو التجول في المعابد والاستماع إلى شرح الدليل السياحي لتاريخ الآثار المصرية القديمة، وهذا شيء مؤكد لكن السياحة الافتراضية لها متعتها الخاصة التي يمكن الاستمتاع بها في ظل الظروف الراهنة.
وأضافت “جالو”: مع تأجيل موعد افتتاح المتحف المصري يجب أن تستغل مصر الفرصة لتبدأ في عرض بعض اللقطات الدعائية عن محتويات المتحف كنوع من التشويق والاستعداد لموسم سياحي قادم من خلال تقنية 3D، فمن خلال تلك اللقطات يمكن إظهار ما تحمله مصر من كنوز وآثار من شأنها أن تجذب أنظار العالم إليها”.
وأوضحت “جالو”:” لقد قمت بزيارة 114 دولة حول العالم في مختلف القارات و كان من دواعي سروري زيارة مصر لأول مرة العالم الماضي و التي قد فاقت توقعاتي فشيء رائع ان تكون شاهد على تاريخ مصر القديمة و لا استطيع ان اصف روعة و جمال تلك التجربة بأي شكل، و قد أوقفت جميع رحلاتي و خططي للسفر مع تفشي الأزمة الحالية و توقف الطيران وحفاظا على نفسي و من حولي و أقضي يومي في تخيل البلدان التي احلم بزيارتها”.
وأشارت “جالو”:” هناك الكثير من مشاعر القلق و عدم اليقين تخيم على العالم بالنسبة للوضع الحالي و هي أمور لا نستطيع التحكم بها و لكن ما يسعنا فعله هو التحكم في أفعالنا و كيفية تعاملنا مع الاخريين و أن نكون رحماء بمن حولنا وعلينا أن نعي إن كثير من الناس و الاعمال يعانون و في صراع فعلينا أن نتحلى بالصبر و معاونه كلا منا الاخر و الدفع بالسلوكيات الإيجابية و البعد عن السلبية و مع عودة الحياة الى طبيعتها سنعاود اكتشاف العالم لأنها من افضل الطرق لإظهار ترابطنا “.