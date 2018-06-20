سارة التونسي: اكتشاف خالد يوسف لي في كارما خطوة مهمة

- لم أقلق من اللهجة المصرية لحبي لمصر وشعبها حوار– أحمد حمدي قدمت النجمة التونسية الشابة سهير الغضبان أو "سارة التونسي" أولى بطولاتها السينمائية الأيام الماضية في فيلم سينمائي كبير يعود به المخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب 6 سنوات، وقرر أن يكتشفها فيه ويقدمها للجمهور المصري لأول مرة من خلا

– لم أقلق من اللهجة المصرية لحبي لمصر وشعبها







حوار– أحمد حمدي

قدمت النجمة التونسية الشابة سهير الغضبان أو “سارة التونسي” أولى بطولاتها السينمائية الأيام الماضية في فيلم سينمائي كبير يعود به المخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب 6 سنوات، وقرر أن يكتشفها فيه ويقدمها للجمهور المصري لأول مرة من خلال شخصية “جيلان” التي تنشأ بينها وبين بطل الفيلم النجم عمر سعد قصة عاطفية وأحداث أخرى.

“المال” التقت النجمة التونسية سارة التونسي، وكشفت لنا في حوار خاص عن كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهتها فيه ووقوفها لأول مرة أمام النجوم الكبار فيه مثل عمر سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي وغيرهم ومدى صعوبة اللهجة المصرية بالنسبة لها في فيلم كارما.

تحدثت النجمة التونسية الشابة سارة التونسي بطلة فيلم كارما السينمائي الجديد للمخرج خالد يوسف الذي عرض خلال عيد الفطر عن ان اكتشاف المخرج خالد يوسف لها وتقديمها في فيلمه الجديد كارما يعتبر خطوة هامة لها ، مؤكدة ان خالد يوسف تحمس لها بشدة لتكون بطلة العمل وردود افعال الجمهور كانت جيدة وعوضت تعبها في الفيلم .

وأضافت في حوارها للمال أنها لم تجد أي صعوبة في اللهجة المصرية في الفيلم لكونها لهجة سهلة وفيها كلمات بسيطة، وهناك كلمات تحمل معاني كثيرة، بالإضافة إلى أن الفن المصري ساهم بصورة كبيرة ان تكون اللهجة المصرية منتشرة وسهلة للكثيرين في الوطن العربي لننطق بها، لافتة إلى أنها استطاعت أيضا تقمص الشخصية والروح المصرية في الفيلم بسبب حبها لمصر وشعبها .

وعن أزمة فيلم كارما التي تعرض لها الأيام الماضية قبل عرضه قالت: إنها لم تر ما حدث للفليم أزمة إطلاقا بل كانت متيقنة أنه سيعرض في موعده لأن مصر بلد الإبداع والفن ولا يمكن أن يتم منع فيلم سينمائي فيها، بل كان الأمر مجرد سوء فهم ليس أكثر، وفي النهاية الفيلم أصبح في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي الآن ويحقق صدى جيدا لدى الجماهير العربية.

وعن الموضوعات التي يناقشها فيلم كارما السينمائي قالت النجمة التونسية: الفيلم يناقش أكثر من قضية وأكثر من موضوع هام للناس في وقت واحد على مستوى الدين والحياة والعلاقات العاطفية والاجتماعية والصداقة والأمانة وغيرها من القيم التي نتحدث عنها في الفيلم وإحساس الأغنياء بالطبقات الفقيرة في المجتمع وغيرها من القضايا والأمور المهمة التي تعرض لها الفيلم في كثير من جوانبه ومشاهده وأحداثه.

وعن وقوفها أمام نجوم كبار في فيلم كارما الجديد مثل عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي قالت انها كانت قلقة للغاية بالتاكيد لانهم فنانين كبير لكن كنت افكر انني يجب ان اكون قدر هذه المسؤولية الكبيرة علي لانها اول تجربة سينمائية وفنية لي في مصر واردت ان يراني الجمهور المصري بشكل مميز في الفيلم واتمنى ان يكون دوري به نال الاعجاب من الناس والنقاد ايضا لأن آرائهم تهمني أيضا.

ولفتت أن أكثر مشاهدها في الفيلم كانت تجمعها بالنجم عمرو سعد وتعلمت منه الكثير على المستويين الفني والإنساني في فترة تصوير الفيلم.

وعن مشاهد الرقص التي قدمتها في فيلم كارما كشفت: أنها كانت تتدرب عليها قبل تقديمها في الفيلم على يد مدرب متخصص في الرقص ومعها النجم عمرو سعد حتى تقدمها بصورة جيدة في مشاهد الفيلم اللازمة لها، حيث تجمعني به قصة حب ومشاهد رومانسية عاطفية.

ونوهت إلى أنها لا يمكن أن تنسى دعم النجمة التونسية هند صبري لها في الفيلم الفترة السابقة.

وأوضحت أنها قامت بتغيير اسمها الفترة السابقة لـ”سارة التونسي” بدلا من سهير الغضبان لكون الأول اسما فنيا بصورة اكبر وتريد أن يعرفها الجمهور العربي به الفترة القادمة.