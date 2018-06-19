سارة التونسي: استعد لعمل جولة عربية لفيلم كارما

أحمد حمدي كشفت النجمة التونسية سارة التونسي بطلة الفيلم السينمائي الجديد كارما للمخرج خالد يوسف، عن أنها تستعد الأيام القادمة للسفر لاكثر من بلد عربي لحضور عروض الفيلم الجديد مع الجمهور للاطمئنان على إيراداته ومدى إعجاب الناس به. وأضافت في تصريحات لـ"المال" بعد تقديمي لفليم كارما كبطلة

أحمد حمدي

كشفت النجمة التونسية سارة التونسي بطلة الفيلم السينمائي الجديد كارما للمخرج خالد يوسف، عن أنها تستعد الأيام القادمة للسفر لاكثر من بلد عربي لحضور عروض الفيلم الجديد مع الجمهور للاطمئنان على إيراداته ومدى إعجاب الناس به.

وأضافت في تصريحات لـ”المال” بعد تقديمي لفليم كارما كبطلة بدأت تقدم لي العروض السينمائية والتليفزيونية في مصر

واستدركت: “لكن سأختار منها مايناسبني لأقدم شخصية جديدة مختلفة عن ماقدمته في فليم كارما للجمهور .

وأشارت إلى أن الفيلم ليس فيه فلسفة كبيرة كما يردد وليس مملا بل يحمل قصة انسانية واجتماعية مشوقة مليئة بالعواطف والتشويق والإثارة والغموض في نفس الوقت.