ساراتشينو من مصر: معدل النمو مرتبط بمحاربة الفساد

مها أبوودن - أحمد عاشور - مدحت إسماعيل قال البروفيسور فرانشسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية والبحوث بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا إن " النمو الاقتصادى على المدى الطويل فهو مرتبط بمحاربة الفساد الادارى ومدى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية"…

مها أبوودن – أحمد عاشور – مدحت إسماعيل

قال البروفيسور فرانشسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية والبحوث بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا إن ” النمو الاقتصادى على المدى الطويل فهو مرتبط بمحاربة الفساد الادارى ومدى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية” .

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها فى “مؤتمر الاصلاحات الاقتصادية والسياسية الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل”، والذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية

أكد ساراتشينو أن كل الأبحاث التى أجريت على السياسات الاقتصادية سواء على المدى المتوسط والطويل، أثبتت أنه لاعلاقة بالنمو المحتمل بمعدلات النمو الحالية، فالأخيرة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الحالية فقط.

وأضاف “أما النمو الاقتصادى على المدى الطويل فهو مرتبط بمحاربة الفساد الادارى ومدى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية”.

ودلل ساراتشينو على وجهة نظره، قائلا إن أقرب مثال على صحة تلك الأبحاث هى الأوضاع فى اليونان، التى أثبتت أنه لا يوجد ارتباط بين النمو المتحقق حاليا بمعدلات النمو المحتملة.

وقال ساراتشينو، إن الكارثة الاقتصادية فى اليونان أثبتت أيضا أن الاصلاحات النقدية والمصرفية، لا يمكنها وحدها تحقيق النمو المستدام ، مشيرا إلى إن الاقتصاد العالمى كان يمر بوضع كارثى خلال الفترة الماضية .

وأشار إلى أن وضع سياسات اقتصادية ناجحة فى تحقيق هدف توليد فرص العمل ، لابد أن يعتمد على دراية كاملة بالوضع الاقتصادى ومعدلات البطالة وكذلك التحديات التى تواجه الوضع الاقتصادى .