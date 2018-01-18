ساجميكوم الفرنسية تبدأ تركيب 530 عدادًا ذكيًّا بمدينة نصر

عمر سالمكشف المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن شركة ساجميكوم الفرنسية ستبدأ تركيب المرحلة الأولى لمشروع العدادات الذكية بحي السفارات بمدينة نصر، الشهر المقبل. وأضاف عارف، فى تصريحات، للمال، أن الشركة الفرنسية بدأت استيراد العدادات، وجارٍ الانتهاء

عمر سالم





كشف المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن شركة ساجميكوم الفرنسية ستبدأ تركيب المرحلة الأولى لمشروع العدادات الذكية بحي السفارات بمدينة نصر، الشهر المقبل.

وأضاف عارف، فى تصريحات، للمال، أن الشركة الفرنسية بدأت استيراد العدادات، وجارٍ الانتهاء من تخليص الإجراءات الجمركية، موضحًا أنه من المقرر أن يتم تركيب 530 عدادًا فى المرحلة الأولى التابعة لشمال القاهرة.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد وقعت 24 ديسمبر الماضي مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية، من بينها السويدي إليكتريك وجيزة سيستميز توريد 250 ألف عداد ذكي، وتم تحديد أماكن معينة بست شركات توزيع للبدء فى تنفيذها.

وأشار عارف إلى أن نصيب شركة شمال القاهرة من إجمالي الـ250 ألف عدد يصل لحوالي 53 ألف عداد، بمعرفة شركة ساجيمكوم الفرنسية، على أن يتم تركيبها بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) لمدة عام.