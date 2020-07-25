«ساب» في المقدمة.. 265.7 مليار دولار إيرادات تطبيقات الشركات عالميا 2024

توقعت مؤسسة الأبحاث التسويقية “آى دي سي” وصول إيرادات سوق تطبيقات الشركات عالميا خلال عام 2024 إلي 265.7 مليار دولار مقارنة بـ 244.6 مليار فى 2019، بنسبة نمو تصل إلي 3.4% سنويا.

وبحسب تقرير حديث صادر عن المؤسسة، فإنه من المتوقع نمو عائدات تطبيقات السحابة العامة من 40.3% خلال العام الماضي إلي 56.8% خلال 2024.

وجاءت شركة ساب الألمانية لحلول البرمجيات فى المركز الأول العام المنصرم بحصة سوقية بلغت 7.7% ، تلتها أوراكل الأمريكية بـ 5.1% ، ثم سيلز فورس الأمريكية بـ 5%.

واحتلت شركة Intuit الأمريكية لحلول البرمجيات التجارية والمالية المركز الرابع بـ3%، ثم مايكروسوفت الأمريكية خامسا بحصة سوقية بلغت 2.1%.

ويشمل سوق تطبيقات الشركات كلا من أنظمة إدارة موارد الشركة، وخدمة العملاء، والتطبيقات الهندسية، وإدارة سلاسل التوزيع، وخطوط الإنتاج.

وكانت شركة هواوى الصينية لحلول الاتصالات قد رجحت فى تقرير سابق وصول حجم الإنفاق التكنولوجى فى مصر خلال الفترة من 2020 إلي 2024 إلى 527 مليون دولار لتحتل بذلك المركز الثانى أفريقيا بعد المغرب بنحو 692 مليون دولار.

بينما تأتى الجزائر فى المركز الثالث بحوالى 363 مليون دولار ثم تونس رابعا 198 مليون، وفى المركز الخامس جاءت إثيوبيا بنحو 116 مليون دولار .