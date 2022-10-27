«ساب» تعتزم الاستثمار في مركز بيانات حكومي واحتضان الشركات الناشئة مطلع 2023

كشف محمد سامي ، مدير عام شركة ساب الألمانية لحلول البرمجيات في مصر ، عن اعتزام الشركة الاستثمار في تحدي مراكز البيانات الحكومية بالسوق المحلية قبل نهاية العام الحالي علي أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل لاحقا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم الخميس علي هامش الحدث السنوي لها تحت شعار SAP NOW.

محمد سامي مدير ساب: نخطط لافتتاح مركز للابتكار واحتضان الشركات الناشئة المصرية خلال يناير 2023

وقال سامي إن المركز من شأنه توفير ميزانيات إدارة البيانات وطمانة المؤسسات الحكومية علي الاحتفاظ بالبيانات داخل الحدود المصرية .

على صعيد آخر ،ألمح إلى أن ساب تخطط لافتتاح مركز للابتكار واحتضان الشركات الناشئة المصرية خلال يناير 2023 ليصبح بذلك المركز رقم 12 عالميا والأول علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

وأشار إلى أن المركز يسعي إلي تحقيق ثلاث أهداف أساسية هي تطوير خدمات حكومية مبتكرة للمواطنين داخل المؤسسات الحكومية ، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام التكنولوجيا , بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات العامة والخاصة علي استكمال ملف التحول الرقمي من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

ساب تتواجد في 200 دولة

وذكر أن شركته متواجدة في 200 دولة حول العالم ويستخدم حلولها نحو 500 ألف عميل ، لافتا إلي أن ساب تعمل حاليا علي تطوير مهارات الطلاب في عدة مجالات منها النظم المحاسبية وعلوم البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتستهدف الوصول إلي الف متدرب خلال 3 سنوات منها 700 بنهاية العام المقبل

وتابع أن الشركة بدأت أيضا التعاون في مجال تطوير مناهج الجامعات مع 4 جهات منها جامعة الإسكندرية والمستقبل والأكاديمية العربية وتخطط للوصول من 30 إلي 40 جامعة.

ولفت إلى أن حجم أعمال ساب في مصر ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة بلغت 200% مقارنة ب 2021 ، مبينا أن الشركة افتتحت مقرا جديدا لها في منطقة التجمع الخامس خلال مارس الماضي يستوعب 3 أضعاف عدد الموظفين الحالي والبالغ 200 موظف .

ولفت إلى أن الشركة لديها 300 عميل في مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية ،لافتا إلي أن 80% من عملاء ساب حول العالم من الكيانات الصغيرة والمتوسطة