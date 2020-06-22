«ساب» تطلب من موظفيها موافقة مسبقة قبل عقد لقاءات مع العملاء

قالت هدى منصور مدير شركة ساب لحلول التكنولوجيا فى مصر ، إن شركتها تطلب من موظفيها ضرورة الحصول على موافقة مباشرة من المدير المباشر أو العضو المنتدب لها قبل إتمام أى اجتماع مباشرة وجها لوجه مع العملاء داخل الشركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس بحضور ممثلين من شركات عملاء هى: كوكاكولا مصر ومجموعة حسام عمر للأدوية ومستحضرات التجميل وأبو زعبل للأسمدة والكيماويات.

وأوضحت منصور أن ساب من أوائل الشركات التى بدأت تتابع يوميا تطور فيروس كورونا قبل تحوله لجائحة ، قائلة طلبت من مديري خلال اجتماع في فبراير الماضي قبل تحول كورونا إلي وباء في مصر لتوفير كمامات طبيبة وجوانتيات داخل فرعي الشركة بمصر لحماية موظفيها من مخاطر الإصابة .

وأشارت إلى أن ساب مصر تقوم بعقد اجتماعات وسيمنارات مع موظفيها لمعرفة تحديات العمل خلال الجائحة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.

وقال الدكتور أيمن حسام عمر، العضو المنتدب لشركة HO للأدوية ومستحضرات التجميل، إن الشركة تتعامل مع أكثر من 55 ألف صيدلية بصفة شهرية، مشيرًا إلى أن شركته تهدف إلى ميكنة منظومة الدواء، مما دفعها لتدشين شركة مخصصة فى البرمجيات لتطوير المنظومة.

وأضاف خلال مائدة مستديرة عقدتها شركة SAP اليوم أن شركته تعتمد على حلول SAP فى ميكنة منظومة العمل فيما يقرب من 15 ألف صيدلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية داخل الشركة، التى تبلغ 10 آلاف موظف.

وأوضح أن شركته التى تستحوذ على 40% من سوق الدواء فى مصر، بدأت منذ عشرات السنوات فى ميكنة تعاملاتها اليومية والشهرية من الفواتير لتبدأ ميكنة 2.5 مليون فاتورة.