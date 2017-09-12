ساب: تخرج 30 شخصًا من برنامج التدريب الاحترافي‎

محمود جمالأعلن جورجي عبود، مدير شركة ساب للحلول بمنطقة الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا وباكستان، عن تخريج 30 متدربًا من برنامجها للتدريب الاحترافي.وقال عبود إن هؤلاء المتدربون يحصلون على تدريب مكثف لعدة شهور علي أحدث التقنيات والتكنولوجيات، ثم حصولهم علي شهادات كمستشارين معتمدين للشركة.من

محمود جمال

أعلن جورجي عبود، مدير شركة ساب للحلول بمنطقة الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا وباكستان، عن تخريج 30 متدربًا من برنامجها للتدريب الاحترافي.

وقال عبود إن هؤلاء المتدربون يحصلون على تدريب مكثف لعدة شهور علي أحدث التقنيات والتكنولوجيات، ثم حصولهم علي شهادات كمستشارين معتمدين للشركة.

من جانبه، أكد أحمد عبد الستار كبير المديرين التقنيين في مجموعة القلعة القابضة للاستثمار، أن المجموعة وضعت خطة للاستثمار في مجال أنظمة المعلومات منذ عام 2014 على 3 مستويات، بالتعاون مع شركة ساب الأول يتعلق بميكنة أعمال الشركات أو الصناعات التابعة، والثاني تطوير المجموعة إلكترونيا بغض النظر عن نشاط الشركات، وأخيرا استحداث نظم لاتخاذ القرارات على مستوى الإدارات العليا.

وتابع أن الشركة لديها استثمارات متنوعة في نشاط البنية التحتية في قطاعات، منها الغاز والكهرباء، ومن المقرر افتتاح أحدث مشروعاتها قريباً، وهو المصرية للتكرير.