سابك تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعها في كوريا الجنوبية

أعلنت شركة “سابك إس كيه نكسلين” – التي تعد عبارة عن مشروع مشترك مع شركة “إس كيه جيو سنتريك” – عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المواد المتقدمة بمصنعها في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

زيادة الطاقة الإنتاجية

ويستهدف مشروع التوسعة تطبيقات الألواح الشمسية وصناعات السيارات والأحذية والتغليف المرن، ومن المقرر بدء تشغيله في الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

نائب الرئيس للبولي إيثيلين والمبيعات في “سابك”، ورئيس مجلس إدارة (سابك إس كيه نكسلين) سامي العصيمي، قال إن الشركة رصدت في العديد من أسواق التقنيات الجديدة اتجاها قويا نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، لا سيما مواد البولي إيثيلين ميتالوسين.

توفير الكفاءة التشغيلية

وأشار إلى أن العديد من البوليمرات التي تنتجها الشركة تسهم في تلبية احتياجات الزبائن حول العالم فيما يتعلق بتعزيز المتانة والمرونة وخصائص العزل الحراري والخصائص البصرية ومميزات أخرى، مؤكدا أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ستوفر الكفاءة التشغيلية اللازمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسلين وترفع الميزة التنافسية بصورة كبيرة.