سابك السعودية تتوقع تأثر هوامش الأرباح في النصف الثانى

توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أن تتأثر هوامش أرباحها في النصف الثاني من العام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وإجراءات الاغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا والتوتر السياسي في أوروبا واستمرار تحديات سلاسل الإمداد، بحسب وكالة رويترز.

وقالت سابك ، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث المبيعات وقيمة الأصول، “يتوقع أن تسبب هذه التحديات إلى ضغط الهوامش في النصف الثاني من العام 2022”.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة السعودية أن ربحها الصافي ارتفع 3.79 % إلى 7.93 مليار ريال (2.11 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 7.64 مليار ريال قبل عام.

وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وهو ما قابله ارتفاع في أسعار مواد اللقيم و تكاليف الشحن والتوزيع.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وبلغ صافي الربح بعد حساب الزكاة والضريبة في النصف الأول 14.4 مليار ريال مقابل 12.51 مليار ريال قبل عام بارتفاع 15.11%.

أرباح سابك للمغذيات الزراعية تقفز 261.8% خلال الربع الثاني

قفزت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 261.8% خلال الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع تداول السعودية ، بلغ صافي الربح 3.03 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 836 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2021.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح؛ إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، مشيرة إلى أنه حد من أثر هذا الارتفاع؛ زيادة مصاريف البيع والتوزيع.

وعلى أساس فصلى، ارتفعت أرباح سابك للمغذيات الزراعية بنحو 20.4% مقارنة مع أرباح الربع السابق البالغة 2.51 مليار ريال.

وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 209.95% بالربع الثاني من عام 2022 إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة مع 1.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من عام 2022، قفزت أرباح سابك للمغذيات الزراعية إلى 5.54 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.26 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة 209.6% في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.36 مليار ريال، مقابل 3.35 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.