سابق صيف 2023 يشعله حماقي وإيهاب توفيق ودياب وحمزة نمرة

يتسابق نجوم الغناء حاليا على طرح أغنيات جديدة للجمهور تزامنا مع موسم الصيف الحالي لعام 2023 ، فطرح النجم محمد حماقي أغنية جديدة ” حبيت المقابلة” وقام بتصويرها بشكل جديد على طريقة الذكاء الاصطناعي وتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي ، وقدم حمزة نمرة أغنية درامية بعنوان” رياح الحياة” توزيع موسيقي كريم عبد الوهاب .

كما قدم النجم ايهاب توفيق أغنية جديدة ” ولا حاجة” بطابع ايقاعي يتميز بالمقسوم ، وتعاون فيها مع الموزع الموسيقي باسم منير والملحن عصام كاريكا والشاعر الغنائي محمد هلال ، وطرح هاني شاكر أغنية ” الكبير” وتعاون فيها مع فريق عمل جديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين وحققت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها .

كذلك قدم مؤخرا النجم عمرو دياب أغنية جديدة باللغة الفصحي واستعان فيها بأحدى كلمات ” ابن زيدون ” والأغنية بعنوان” والله أبدا” وقام بالتوزيع الموسيقي عادل حقي ، أيضا طرح نجم الأغنية الشعبية ” حكيم” أغنيته الجديدة” يامدلعة” وتعاون فيها مع الموزع الموسيقي طارق مدكور.

صلاح عطية : أغنية رياح الحياة لحمزة نمرة الأفضل في موسم الصيف

يرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هاني شاكر قدم تجربة غنائية جديدة في الغناء الشعبي بأغنيته الجديدة” الكبير” ، من حيث الكلمات ويمكن ان يكون ذلك سبب صدمة للجمهور الذي اعتاد سماع أغنيات رومانسية من هاني شاكر خلال مشواره الفني الطويل، لكنها محاولة منه لمجاراة ذوق الجمهور الحالي .

أضاف أن حكيم مستمر في تقدم لون أغاني فترة التسعينات الشعبية التي ظهر بها ، ويحاول التواجد بتقديم أغنيات جديدة ، لافتا الى أن ايهاب توفيق قدم أغنية خفيفة هذا الصيف ” ولا حاجة” وهي مناسبة لأجواء الموسم الصيفي وصوته فيها مبهج ويتميز بخفة الدم و” منور ” في الأغنية .

وتابع قائلا أن عمرو دياب يحسب له أنه اقتنع بوجهة نظر عزيز الشافعي في غناء كلمات من الشعر القديم باللغة الفصحى ، لذلك أغنيته الجديدة” والله أبدا ” تعتبر تجربة موسيقية جديدة بالنسبة له ، بينما محمد حماقي مستمر في تقديم الأغنية الشيك المناسبة لصوته وستايل غناءه ويحسب له أنه قدم أول كليب غنائي من بين نجوم الغناء بتقنية الذكاء الاصطناعي .

وأكد عطية أن حمزة نمرة قدم 4 أغنيات حتى الآن من ألبومه الغنائي الجديد ” رايق” ، وتعتبر أغنيته رياح الحياة الأفضل في الموسم الغنائي الصيفي حتى الآن ، فهي حالة فنية متكاملة .

أكرم عادل : محمد حماقي قام بالتجديد في أغنيته الأخيرة

وأوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل أن محمد حماقي قام بالتجديد في أغنيته الأخيرة” حبيبت المقابلة” ، لافتا الى أن عزيز الشافعي استطاع كسر الملل في هذه الأغنية وكذلك حماقي يركز حاليا في تقديم قوالب غنائية مختلفة وتغيير جلده الفني مثلما قدم في أغنية ” لمون نعناع ” .

أشار أيضا الى أن ” والله أبدا” لاتعتبر أغنية وانما هي اعلان فقط ، لأن الأغنية لها معطيات وفكرتها جاءت بوضع كلمات فصحى فقط مأخوذين من أبيات الشاعر ” ابن زيدون” ، انما الأغنية لها بنيان معين وكذلك اللحن أيضا .

استطرد قائلا أن حمزة نمرة يغرد خارج السرب كما يقال في أغنيته ” رياح الحياة” ، ودائما يجد أشخاصا يساعدونه في تقديم أشكال وأنماط غنائية مختلفة ومهتم بطرح شكل موسيقي جديد ويختار موضوعات انسانية مختلفة لأغنياته .

أما لطيفة فأرى أنها تاهت وسط الزحمة الغنائية الموجودة بأغنيتها ” طب أهو” ، وكذلك هاني شاكر لم يكن مضطرا لتقديم أغنية بمستوى ” الكبير” لأنها لن تضيف له شيئا ويمكن أن تكون من سقطات مشواره الغنائي وفق” عادل ” .

مها متبولي : أغنية لطيفة الجديدة ” طب أهو” عادية من الناحية الموسيقية

وأعربت الناقدة مها متبولي عن كون هاني شاكر قدم أغنية جديدة بمرادفات مختلفة تماما بأسلوب العصر في اطاره الغنائي المتحفظ ، ولون غنائي مختلف عما اعتاده الجمهور منه في مشواره الغنائي .

وتابعت قائلة أغنية لطيفة الجديدة ” طب أهو” عادية من الناحية الموسيقية والغنائية ، لافتة الى أن حمزة نمرة صوت عادي جدا وألحانه مشابهة لبعضها .

أضافت أن عمرو دياب هو أكثر مطرب يعرف ذوق جمهور الشباب ويغني للطبقات الراقية ، لكن أغنيته الأخيرة ” والله أبدا” لم تحقق نجاحا له .