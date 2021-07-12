سابع طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان تصل إلى مطار مرسى مطروح

استقبل اليوم الإثنين وللأسبوع الرابع على التوالي، سابع طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مرسى مطروح، تحمل على متنها 152 سائحا من كازاخستان، مع الترحيب بهم واستقبالهم من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، ومكتب وزارة السياحة بمطروح والشركة المنظمة مع توزيع الورود والبروشورات والدليل السياحى باللغات المختلفة، وتستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة في إطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والآثرية بمحافظة مطروح.

يأتى ذلك استمرارا لتدفق حركة السياحة الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وكان محافظ مطروح قد أكدعلى استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلي الساحل الشمالي الغربي، وبدء الموسم السياحي بالمحافظة مشيرا إلى أن مطار مرسى مطروح استقبل منذ بداية رحلات الشارتر فى شهر مايو الماضي، وحتى الآن عدد 7 رحلات سياحية، بإجمالي عدد 911 سائحًا من عدد من دول العالم، وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، بالإضافة إلى حسن استقبال الوفود بالورود وإهدائهم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة و إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح، خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح وإقامتهم فى عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر .

وأوضح محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

وأشار إلى أن ذلك يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والآمان، التى تشهدها المطارات المصرية وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة ما يشجع على زيادة التدفق السياحي وتنشيط الحركة السياحية هذا العام، بعد توقف بسبب جائحة كورونا.