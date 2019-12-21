سائق يقتل زميله لسرقة سيارة إحدى شركات قطاع الأعمال.. والمتهم: فصلوني

قرر الانتقام من الشركة وتدبير الواقعة، وعندما قاومه زميله سائق السيارة هشم رأسه بآلة حادة ودفنه بالصحراء.

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن غموض واقعة مقتل سائق سيارة، تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، بعد سرقتها بحمولة خرسانة بمحافظة سوهاج، وتبين أن مرتكب الواقعة عامل تم فصله من وظيفته فقرر الانتقام من الشركة وتدبيرها، وعندما قاومه زميله هشم رأسه بآلة حادة ودفنه بالصحراء.

غياب سيارة بحمولة خرسانية

بداية التفاصيل، عندما تلقي مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من موظف بشركة للخراسانات الجاهزة، تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، مقرها بالطريق الصحراوي الشرقي، بعدم عودة سائق -43 عامًا، مقيم بناحية الدبابات- بالسيارة النقل المعين عليها، والخاصة بالشركة عقب خروجه بها، وإفراغ حمولتها (خرسانة) بمدينة المنشاه.

اتهام السائق بسرقتها

وأضاف في بلاغه أنه أغلق هاتفه المحمول، واتهمه بسرقتها، وفصل جهاز التتبع الخاص بها “GPS”.

وبعدها، عاد للمركز وبلغ بالعثور على السيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بنطاق أمن القليوبية، في حين ظل السائق مختفي.

العثور على السيارة مع اختفاء سائقها

وتقدم بلاغًا من شقيق سائق السيارة المتغيب، للمركز بغيابه، متهمًا سائق سابق بذات الشركة، تم فصله لسوء سلوكه، ومقيم بمركز شرطة أخميم، بالتسبب في اختفاء شقيقه.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية، بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج، توصلت جهوده إلى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة، وضبطته.

كشف غموض الحادث

وبمواجهته، قال في اعترافاته: إنه كان يعمل في الشركة المشار إليها وتم بسابقة فصله، مدعيًا عدم حصوله على مستحقاته المالية منها.

وأضاف أنه عقد العزم على الحصول على تلك المستحقات، واتفق مع عاطل، له محل إقامة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وآخر بمدينة السادات بالمنوفية، للاستيلاء على إحدى سيارات الشركة، انتقامًا منها.

قتل السائق بمفتاح عجل سيارات

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة، اشترك مع المتهم الآخر باستهداف السيارة الخاصة بالشركة لسرقتها، ولدى مقاومة قائدها المبلغ بغيابه اعتدى عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة، عبارة عن مفتاح عجل سيارات، فأوديا بحياته متأثرًا بإصابته.

وأشار إلى أنه تخلص من جثته بإلقائها بمزرعة الصرف الصحي بدائرة المركز.

دفن الجثة في الصحراء

واستولى على السيارة وسلمها لشقيقه، 50 عامًا، سائق للتصرف فيها بالبيع، وتركها الأخير بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية، مكان العثور عليها، لحين بيعها.

وبارشاد المتهم تم العثور على جثة السائق المجني عليه بالصحراء، وبها جرح غائر بالرأس، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وشقيق المضبوط.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.