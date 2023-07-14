سائق «توك توك» يقتل صاحب مقهى أجنبي في القاهرة

لقى صاحب مقهى يحمل جنسية أجنبية مصرعه على يد سائق مركبة “توك توك”، بعدما نشبت بينهما مشاجرة داخل المقهى المملوكة القتيل بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة ، مما دفع الأخير بطعنه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى داخل المنطقة.

وبالانتقال والفحص، اتضح أنه أثناء تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ، ويحمل جنسية إحدى الدول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه.

واتضح من التحريات أن ذلك بعدما حدثت بينه وقائد مركبة ‏توك توك، مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض “سكين”، تحصل عليها من داخل المقهى محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ولاذ ‏بالفرار.

وبسؤال صديق المتوفي أيد ‏ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق “توك توك”.

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.