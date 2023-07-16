سائق «توك توك» يقتل سيدة داخل شقتها في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية، بعدما ارتكب سائق “توك توك” الجريمة عقب مشاجرة بينهما بعد انفصالهما من العمل سويًا، وتمكنت من القبض على الجاني.

كان مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا بمقتل إحدى السيدات -مقيمة بدائرة المركز- بالشقة سكنها.

وبالانتقال لمحل البلاغ، وسؤال نجلتها قالت إن والدتها أحضرت سائق مركبة “توك توك” لمحل سكنهما وحدث بينه ووالدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وانفصالهما، وعلى إثرها اعتدى على والدتها بسلاح أبيض “سكين”، كان بحوزته فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب ذلك اصطحب معه مركبة “توك توك” خاصته، وتركها لدى أحد أصدقائه فاتصلت بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.