سائقو PQ يعددون مزايا وحوافز الشركة الجديدة

محمد فتحي:نجح الوافد الجديد فى تطبيقات نقل الركاب الذكية «PQ»، أن يزاحم وينافس «أوبر» و«كريم» الأكثر شهرة فى هذا المجال بالسوق المصرية.ومن خلال 3 رحلات لـ«المال»، مع سائقى «PQ» لتوضيح رؤيتهم بشأن إعادة تشكيل الحصص السوقية للشركات الثلاث

محمد فتحي:

نجح الوافد الجديد فى تطبيقات نقل الركاب الذكية «PQ»، أن يزاحم وينافس «أوبر» و«كريم» الأكثر شهرة فى هذا المجال بالسوق المصرية.

ومن خلال 3 رحلات لـ«المال»، مع سائقى «PQ» لتوضيح رؤيتهم بشأن إعادة تشكيل الحصص السوقية للشركات الثلاث، ورأيهم فى «PQ» مقارنة بالتطبيقات المنافسة، وقدرتها على الاستمرار فى ظل الشكاوى العديدة التى ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة.

الرحلة الأولى



امتدت الرحلة الأولى من مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، بحى مدينة نصر، حتى منطقة التجمع الخامس، بدأ السائق حديثه لـ «المال» أن «PQ» رغم أنها حديثة العهد، إلا أنه يتوقع أن تستحوذ على حصة كبيرة من تطبيقات نقل الركاب الذكى بالسوق المصرية، فى ظل عدم قدرة منافسيها على الاستمرار فى تقديم الخدمات بنفس الجودة المعتاد عليها سابقًا، سواء للعميل أو الكابتن، لافتا إلى أنه قرر ترك «أوبر» و«كريم» بمجرد دخوله الشركة الجديدة لإيمانه أنها ستحقق طفرة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن «PQ» تتميز بوجود خدمة العملاء والشكاوى، وعروض مجانية، ومزايا وحوافز للسائقين، لافتا إلى أنه بمجرد إرسال شكوى عبر التطبيق يرد عليه فى خلال دقائق، بعكس أوبر التى أصبحت تستغرق بضعة أيام، وأحيانا أسابيع لحل المشكلة، بالنسبة للعملاء أو الكباتن.

أضاف أن بداية «PQ» فى السوق المصرية تشبه إلى حد كبير انطلاقة «كريم»، لافتًا إلى أن مؤسسيها من القيادات السابقة فى الأخيرة، الذين قرروا الدخول فى تجربة جديدة بمزايا أفضل بالمشاركة مع مستثمر سعودى.

وألمح إلى أن الدخل اليومى للسائق بالحوافز خلال الأيام التى يزداد فيها الطلب منها الخميس يصل إلى 1000 جنيه، إذا فتح الأبليكشن من السادسة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

الرحلة الثانية

انطلقت الرحلة الثانية من حى الدقى حتى الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، اتفق السائق، مع الرأى السابق فى التأكيد على أن أفضل ما يميز «PQ» العروض الكثيرة التى تقدمها لسائقيها، عند تحقيق عدد معين من الرحلات، والركاب الذين يحصلون على أكواد رحلات مجانية، بحد أقصى 50 جنيهًا للرحلة الواحدة.

أضاف أنه يمكن للراكب أو السائق التواصل مع خدمة العملاء فى أى وقت والحصول على رد سريع فى خلال دقائق عبر بريده الإلكترونى بعكس منافسيها، مضيفا أن «PQ» تتميز أيضا أنها لا تضع تسعيرة خاصة بالمطار، مثل الشركات الأخرى، كما أنه لا يوجد بها وقت ذروة مثل الشركات الأخرى، التى ترفع سعر تعريفتها عندما يكون الطلب أعلى من عدد السيارات المتاحة.

وعن مشكلة صعوبة توافر سيارات «PQ» فى عدد من الأماكن بالقاهرة، أكد أنها مسألة وقت، لحداثة عهد الشركة بالسوق، متوقعًا أن تستحوذ على عدد كبير من سائقى أوبر، وكريم، لما تقدمه لسائقيها من مزايا وحوافز غير موجودة بالشركات الأخرى.

الرحلة الثالثة

امتدت الرحلة الثالثة من القاهرة الجديدة حتى حى الدقى، قال السائق إنه «PQ» أغلى من أوبر وكريم بحوالى 15 قرشًا، ويبلغ سعر الكيلو متر فيها 165 قرشًا، إلا أن هذه القروش لا تمثل مبلغًا فى المشاوير التى تقل عن 20 كلم، التى تزيد بواقع 3 جنيهات فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بما تقدمه الشركة للعميل من خدمة مميزة أثناء الرحلة أو بعدها.

وتابع أن المستخدم يمكنه التحدث مع خدمة العملاء، وإرسال الشكاوى بنظام الـ«دردشة Chat» بحيث تظل الرسائل محفوظة، حتى إذا تغير موظف خدمة العملاء، الذى استلم الشكوى منذ البداية، على عكس نظام البريد الإلكترونى الذى كانوا يواجهون فيه مشاكل كبيرة، إذا أرسل الشكوى أكثر من مرة، ويستلمها فى كل مرة موظف مختلف، ويكون العميل أو الكابتن مضطرًا لشرح مشكلته مرة أخرى.

وأضاف أن هناك ميزة أخرى فى «PQ”، أن الكابتن لا يستطيع الحصول على مستحقاته إذا كان تقييمه الإجمالى أقل من 4.6 درجة، وهو نفس التقييم الذى حددته شركة «كريم»، أما أوبر فكان 4.4 وألغى، ما تسبب بالتالى فى عدم اهتمام السائق براحة العميل، ما ساهم فى تزايد الشكاوى منها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن بعض العملاء من مستخدمى «PQ» الجدد، بدأوا يشكون من تزايد أسعار رحلات «»كريم« فى الفترة الأخيرة، لاسيما بعد رحيل وائل فخرانى، من منصبه عضوًا منتدبًا بالشركة، متمنيا أن تستمر «PQ» على نفس المستوى، وألا تتجه للاهتمام بزيادة أعداد السيارات المتعاقدة معها على حساب راحة ورضاء العميل.

ويعمل بالسوق المصرية حاليا أكثر من شركة لطلب سيارات الأجرة أون لاين منها «أوبر» و«كريم»، وتسيطران حالياً على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يوميًا، فضلًا عن «أسطى»، التى بدأت عملها بالسوق المصرية فى فبراير 2016، كتطبيق على أجهزة هواتف «الآندرويد»، و«تاكسى فاى»، وتاكسى البطل.

وانفردت «المال» منذ أسابيع بالكشف عن ملامح قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب، فى سيارات ملاكى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يتكون من 25 مادة، وإحالته إلى مجلس الدولة منها فرض ضرائب وتأمينات على سائقى شركات النقل الخاصة على غرار « أوبر» و«كريم “، وقصر استخدام السيارة على صحابها فقط، كما اشترط القانون ألا تزيد عدد ساعات العمل على 7 ساعات، ومنح الشركتين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما قانونيا.

وأعلنت «PQ» عن بدء أعمالها بالسوق المصرية فى 19 أبريل الماضى، بمنطقة القاهرة الكبرى، ويتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية الحجز بطريقيتين، إما السداد نقدًا أو باستخدام البطاقات الائتمانية.

كما أطلقت حمله إعلانات فى عدد من الشوارع، والمحاور، والميادين الرئيسية، منها «خد بالباقى لبان – معيش فكة- حد استغلك قبل كده».