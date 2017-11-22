سائقو طريق شبرا بنها الجديد يرفعون الأجرة 2 جنيه

مدحت إسماعيل: رفع سائقو النقل بمختلف أنواعه المستخدمين طريق "شبرا ـ بنها" الحر الجديد، تعريفة الركوب 2 جنيه، على خط القاهرة المنصورة والعكس، مبررين تلك الزيادة بأنها تعويض لهم من رسوم الكارتة التى تحصلها الشركة الوطنية لإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمة المدنية، من السيارات المارة على الطريق وتكلف

مدحت إسماعيل:



رفع سائقو النقل بمختلف أنواعه المستخدمين طريق “شبرا ـ بنها” الحر الجديد، تعريفة الركوب 2 جنيه، على خط القاهرة المنصورة والعكس، مبررين تلك الزيادة بأنها تعويض لهم من رسوم الكارتة التى تحصلها الشركة الوطنية لإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمة المدنية، من السيارات المارة على الطريق وتكلفة استهلاك البنزين، نظرا لطول الطريق مقارنة بالقديمة.

وتتراوح أسعار الكارتة بواقع10 جنيهات للسيارات الملاكي، والنقل 15 جنيها.

قال “محمد فتحي” أحد ركاب الخط إن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، رفعت تعريفة ركوب الخط المذكور سلفا من 25 إلى 27 جنيها، مشيرا إلى أنها وضعت لافتة فى كل أتوبيس يعمل على الخط، مدون بها أسباب الزيادة، ومذكور بها أيضاً أنها جاءت بناءً على طلب الركاب.

وافتتحت وزارة النقل، مطلع أكتوبر الماضي طريق “شبرا ـ بنها الحر” لاستخدامه كطريق بديل عن طريق شبرا ـ بنها الزراعي القديم، لحين افتتاحه رسميا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة، باعتباره أحد المشروعات القومية المنفذة فى قطاع النقل.

ورداً على أسعار العبور والكارتة على الطريق، قال مصدر بوزارة النقل، إن الشركة الوطنية لإدارة وصيانة الطرق التابعة لجهاز الخدمة المدنية، هي الجهة التى تضع أسعار العبور بمختلف أنواعها، لأنها تتولى إدارة الطريق وفقاً لاتفاق مبرم بينها وبين هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، مقابل 40% من إيرادات الرسوم والإعلانات، مضيفا الوزارة لا تتدخل فى تحديد رسوم الطرق التي تدار من جانب الشركة الوطنية.