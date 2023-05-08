سائقو النقل بالشاحنات يرفعون قيمة نولون الحاويات 10%

قررت رابطة أصحاب السيارات ومكاتب النقل العاملة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، زيادة نوالين النقل البرى بنسبة 10%.

وقال أحمد محفوظ رئيس الرابطة، أن القرار برفع قيمة النولون يأتي بناءا على الزيادة الأخيرة التي تم اقرارها على أسعار السولار، موضحا أن تلك الزيادة تأتي بهدف إمكانية مواجهه تلك الزيادات المتلاحقة ولكى يستمر في تأدية دورة الهام في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما أعلنت الرابطة عن أسعار النقل بميناء السخنة وزيادة أسعار النوالين بنسبة 20% بعد ارتفاع اسعار السولار والاطارات وقطع الغيار والصيانة وغيرها من وسائل التشغيل والصيانة.

وبلغ متوسط سعر النقل إلى العاشر وبدر للحاوية 20 قدم 4300 جنيه والحاوية 40 قدم 5000 والحاويتين 20 قدم بنحو 6500 .

كما بلغ متوسط سعر النقل للحاوية للقاهرة وبلبيس الى 5450 جنيه للحاوية 40 قدم، و4500 جنيه للحاوية 20 قدم و6750 جنيه للحاويتين 20 قدم.

أما النقل الى منطقة أكتوبر وأبو رواش فبلغت 6100 جنيه للحاوية 40 قدم، و5300 جنيه للحاوية 20 قدم، و8600 للحاويتين 20 قدم.

كما بلغ سعر نقل الحاوية الى الفنطرة وحلوان وقليوب والصالحية لتصل الى 5800 جنيه للحاوية 40 قدم، و 5000 جنيه للحاوية 20 قدم، و8400 جنيه للحاويتين 20 قدم.

كما وصل سعر نقل الحاوية الى بني سويف وطنطا والفيوم وميت غمر وقويسنا وبورسعيد الى 6700 جنيه للحاوية 40 قدم ، 5700 جنيه للحاوية 40 قدم و9600 جنيه للحاويتين 20 قدم.

أما لمناطق المنصورة والمحلة والسادات فتصل الى 7100 جنيه للحاوية 40 قدم، و6100 جنيه للحاوية 20 قدم، و9700 جنيه للحاويتين 20 قدم.

أما النقل الى الإسكندرية وكفر الشيخ والغردقة فتصل الى 9400 جنيه للحاوية 40 قدم و 8000 جنيه للحاوية 20 قدم و13.8 ألف جنيه لنقل الحاويتين 20 قدم.

كما بلغ النقل الى دمياط 7250 جنيه للحاوية 40 قدم، و6200 جنيه للحاوية 20 قدم و10.2 ألف جنيه لنقل الحاويتين 20 قدم، بينما الى البحيرة فتصل الى 9000 جنيه للحاوية 40 قدم و7700 جنيه للحاوية 20 قدم و12.5 ألف جنيه للحاويتين 20 قدم.

كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأربعاء، تحريك سعر لتر السولار بقيمة جنيها واحدا على اللتر ليصبح 8.25 بدلا من 7.25، اعتبار من اليوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت والبنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

يشار إلى أن اللجنة في اجتماعها السابق قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

وتعني لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، إذ تجتمع مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي.

وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل»، لا يحمل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.

كما تلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.

وبناء على قرار لجنة تسعير المنتجات بزيادة سعر السولار وبناء على المشاورات التي تمت بين مجتمع العاملين بالنقل بجميع موانى الجمهورية.