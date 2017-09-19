سائقو المترو ينظمون وقفة احتجاجية ويهددون بالإضراب

إيمان عوف نظم صباح اليوم العشرات من سائقي مترو الأنفاق وقفة احتجاجية علي الرصيف الداخلي بمحطات شبرا الخيمة ومحطة المنيب وكلية الزراعة بخط شبرا الجيزة، وذلك للمطالبة بصرف قيمة بدل عمل أثناء الإجازات الرسمية،وهو الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين…

إيمان عوف

نظم صباح اليوم العشرات من سائقي مترو الأنفاق وقفة احتجاجية علي الرصيف الداخلي بمحطات شبرا الخيمة ومحطة المنيب وكلية الزراعة بخط شبرا الجيزة، وذلك للمطالبة بصرف قيمة بدل عمل أثناء الإجازات الرسمية،وهو الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين على أرصفة المترو واضطر نائب رئيس هيئة مترو الأنفاق لعقد اجتماع طارئ مع ممثلي السائقين وبعدهم بتنفيذ مطالبهم كاملة.

رصدت ” المال ” انتشارا أمنيا مكثف بمحطة شبرا الخيمة وحالة من التوتر بمكاتب إدارة المحطة وقال أحد السائقين المشاركين في تصريحات إن يومي الجمعة والسبت اجازة رسمية بقرار من الحكومة، وذات الأمر ينطبق علي ايام الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات القومية، ورغم ذلك فإنهم يعملون في تلك الأيام نظرا لاعتماد ملايين المصريين على مترو الأنفاق كوسيلة أساسية في التنقل،لافتا الي أن إدارة المترو أبلغت السائقين بصرف بدل عمل في ايام الإجازات على مدار العام نهاية شهر يوليو الماضي وعند ما جاء وقت صرف قيمة الإجازات للعمال تنصلت الهيئة وظل المسئولون يراوغون في موعد صرفها وهو ما اضطر السائقين الي تنظيم الوقفة الاحتجاجية.

وأكد السائق أنه اذا لم تتم تلبية مطالبهم خلال الأيام القليلة المقبلة فإنهم سينظمون إضرابا ساعة في كل محطة يوم السبت المقبل علي أن يلي ذلك إضراب شامل كل فى اليوم نفسه من كل أسبوع.

