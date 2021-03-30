سائقو القطارات : نعتذر للشعب.. ونعد بتقديم أفضل خدمة للركاب

أكد سائقوا القطارات استياءهم من حادث تصادم قطاري سوهاج الأليم، حيث تقدموا بكل عبارات الاعتذار للشعب المصري، ووعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.

جاء ذلك خلال قيام وزير النقل، كامل الوزير، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمعهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد.

واستقل الوزير قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي، والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.

وبدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجموعة كبيرة من السائقين، وفنيو التشغيل، والمزلقانات، ومراقبي الأبراج وطوائف التشغيل ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد.

وتم مناقشة خطة تطبيق منظومة السلامة، وأهمية الالتزام بها، وأسلوب الارتقاء بمهنة قائدي القطارات ورفع مستواهم الفني والمهني والعلمي والانضباطي بما يؤهلهم لقيادة الجرارات الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب.

وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية، وعدم التسبب في وقوع أي حوادث، بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب، وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات.

ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في واجباته صغيراً كان أو كبير.

كما التقى وزير النقل بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد حيث القى الوزير كلمة أكد فيها على اهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل.

كما أكد على ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسي لان الانضباط سيساهم في انظباطه في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل أحد وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية .

وأكد ان القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهمية كبيرة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

ولفت إلى أن تطوير السكة الحديد لا يشمل فقط تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط بل يشمل أيضا تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة والاهم التعامل المنضبط مع الركاب في كافة المواقف وان يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد لما لها من إيجاب جيد في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلا مع الركاب.