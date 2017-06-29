سائقو القاهرة – الإسماعيلية يتوقعون رفع الأجرة إلى 20 جنيهًا

نادية صابر وقالوا إن إدارة موقف الإسماعيلية حاليا تجرى مفاوضات لتحديد قيمة أجرة نقل الركاب، لتطبيقها غدا الجمعة.
يتوقع سائقو ميكروباصات طريق القاهرة/ الإسماعيلية، أن ترتفع غدا الجمعة قيمة أجرة نقل الركاب من 17 إلى 20 جنيها، وأكدوا أن الزيادة فى البنزين تصاحبها زيادات أخرى فى أنشطة مرتبطة بالسيارات وعلى رأسها الزيت وقطع الغيار والمتوقع ارتفاع أسعارها بنسبة 100%.
بينما أكد سائقو ميكروباصات الإسماعيلية – السويس أنهم بدأوا بالفعل رفع الأجرة من 13 الى 17 جنيها.
وقالوا إن إدارة موقف الإسماعيلية حاليا تجرى مفاوضات لتحديد قيمة أجرة نقل الركاب، لتطبيقها غدا الجمعة.