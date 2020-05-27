سائقو الشاحنات بالجسر العربى يرفضون نظام النقل التبادلي بين مصر والأردن

بالتزامن مع بدء تطبيق نظام جديد للعمل في النقل بين مصر والأردن عبر شركة الجسر العربي رفض السائقين العمل وفق هذا النظام

لقى قرار شركة الجسر العربي للملاحة باستئناف العمل في النقل بين مصر والأردن على خط العقبة – نويبع رفضا واسع النطاق من قبل سائقي النقل الثقيل العاملين على هذا الخط.

وفي هذا الصدد أشار خالد قناوي رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة، إلى أن شركة الجسر العربي قامت باستئناف العمل بين مصر والأردن بنظام لا يمكن القبول العمل من خلاله.

العمل بنظام النقل التبادلي (back to back)

ولفت إلى أن الشركة أعلنت عن أن استئناف العمل على خط العقبة – نويبع بالسماح بنقل الشاحنات المصرية من نويبع إلى العقبة وبدون سائق بنظام النقل التبادلي (back to back) بحيث يتم تفريغ حمولة الشاحنة المصرية في العقبة واعادتها إلى نويبع محملة ببضائع أردنية أو فارغة.

العمل بالنظام الجديد

وتابع ” قناوي ” أن رابطة النقل المبرد الأردنية أيضا تفاعلوا مع السائقين المصريين ورفضوا العمل وفقا لهذا النظام الجديد، والذي يمنع دخول السائقين المصريين داخل الأردن.

وكان من المقرر أن يتم العمل بالنظام الجديد بدءا من اليوم ٢٧ مايو الجاري .

من جانبه أشار خالد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ” إم كي دي لوجستيك ” إلى أن هناك إضراب كاملاً للعمل بين الأردن ومصر من خلال النظام الجديد الذي وضعته شركة الجسر العربي، والذي من خلاله يتم نقل البضائع المصرية لدول الخليج العربي عبر الشاحنات الأردنية وسائقيها.

وتسائل: كيف نقبل بالعمل وفقا لهذا النظام الذي يتعامل مع السائقين المصريين بهذه الدرجة، بالرغم من سماح السلطات السعودية بدخول الشاحنات الأردنية من خلالها والمرور إلى دول الخليج دون الشاحنات المصرية.

يذكر أن السلطات الأردنية كانت قد قررت في مارس الماضي إغلاق المعابر البحرية والبرية مع جمهورية مصر العربية، كما قررت شركة الجسر العربي وقف حركة نقل الركاب والمسافرين على خط العقبة – نويبع وخط العقبة – طابا .

مصر أقرت آلية دخول الشاحنات بين البلدين

يذكر أن وزارتي النقل والمالية قد قررت قبل أحداث كورونا مطلع العام الجاري، استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي مصر والأردن حتى نهاية العام الجاري 2020، وأصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات نص على أنه يتم السماح للشاحنات والبرادات بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط ( العقبة – نويبع ) .

وبموجب الاتفاقية لا يسمح للشاحنات والبرادات بتغيير خط سير الخروج، كما لا يسمح للشاحنات والبرادات ممارسة أعمال النقل الداخلي في أراضي الطرفين وكذلك التحميل لطرف ثالث وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

ما هي شركة الجسر العربي

وشركة الجسر العربي للملاحة نتاج اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها في عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار امريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006 ، و 40 مليون دولار في عام 2007 وفي عام 2008 أصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار ، وفي عام 2009 أصبح رأسمال الشركة 66 مليون دولار ليصبح في 2012 100 مليون دولار.