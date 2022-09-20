سؤال في «النواب» بشأن خطة الحكومة لرفع إيرادات قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا

تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول خطة الحكومة لرفع إيرادات قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا.

وقالت “ثابت”، تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع، والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

وذكرت “عضو مجلس النواب “، إن مكانة مصر السياحية بما تضمه من مقاصد متنوعة ومقومات مناخية فريدة تسمح بأن تصل إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال سنوات معدودة، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى خطة طموحة تشارك فيها جميع الوزارات والجهات المعنية، كهدف استراتيجي للدولة.

ولفتت إلى أن مصر أمامها فرصة في ظل التداعيات التي تواجه الاقتصاد العالمي أن تستحوذ على نصيب أكبر من السياح، حال استغلال موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاثة مما يسهم في سرعة وصول السائح، وانخفاض تكلفة السفر والإقامة في مصر مقارنة بالأسواق المنافسة، علاوة على تنوع المقاصد السياحية بشكل يسمح لها باستقبال السياح طوال العام في مقابل أسواق منافسة تستقبل سياحة موسمية، وتحقق إيرادات أعلى من مصر.

كما لفتت إلى إن الوصول بإيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار سنويًا ليس مستحيلًا، غير أنه يتطلب ضرورة حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، وأبرزها تضارب اختصاصات الجهات الحكومية، وتعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية، فضلًا عن حزمة من التسهيلات والتيسيرات الحكومية لتحقيق هدفنا المنشود.