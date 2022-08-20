سؤال في «النواب» بشأن تلوث شواطئ دهب السياحية ببقع بترولية 

تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة البيئة بشأن تلوث عدد من شواطئ مدينة دهب السياحية بسبب بقع بترولية، مطالبا بأن يكون الرد مكتوبا.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه في صباح الأحد 14 أغسطس، كشف فريق المراقبة على ساحل البحر الأحمر، حدوث تلوث في مياه البحر، بمادة زيتية، في منطقة رصيف ميناء الحاويات؛ ناتجة عن مرور إحدى السفن، من العقبة قادمة من الأردن، الأمر الذي أدى إلى تلوث عدد من الشواطئ الصخرية والرمال الموجوة على جانبى البحر.

وتابع : تحركت وزارة البيئة، إثر ذلك، وشكلت لجنة لإدارة الأزمة، عبر التواصل مع «مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت» في شرم الشيخ، وهو مركز تابع للوزارة ، وجرى التعامل مع الأزمة، من خلال مجلس المدينة و50 شخصا من المجتمع المحلى، للمساعدة بشكل يدوي فى إنقاذ الموقف، فيما أرسلت عينات البقع الزيتية، إلى معامل فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها.

ووجه إمام عددا من الأسئلة، إلى وزيرة البيئة، للوقوف على رد فعل الوزارة إزاء تلك الأزمة، ولاسيما مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ خلال الأشهر القادمة، وهي عن أسباب تأخر وزارة البيئة في التعامل مع أزمة بمثل هذه الخطورة؟، وأين أدوات الوزارة، للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من بقع الزيت، وخاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل مؤتمر قمة تغير المناخ.

كما تساءل:هل المشاركون من المجتمع المحلي، أو عمال مجلس المدينة المسؤولين عن نظافة الشواطئ، لديهم فكرة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الأزمات؟، ولماذا يجرى اتخاذ كل خطوة في حل الأزمة في محافظة مختلفة؟، وبمعنى أكثر تفصيلا، لماذا لا تتواجد معامل لتحليل عينات بقع الزيت في كل محافظة ساحلية، تجنبا لتأخر معرفة مصدر التلوث، والمسؤول عنه، ومن ثم سرعة التعامل مع الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الجهة المتسببة في التلوث ، بالإضافة إلى ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، لحفظ الحق القانوني لمصر من الضرر الواقع عليها جراء هذا التلوث؟.