سيـــاســة

سؤال في البرلمان حول أوجه إنفاق 35 مليون جنيه من موارد الأوقاف

وتطالب بالرد كتابيا
ياسمين فواز 4:15 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 4:15 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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تقدمت الدكتورة سكينة عبدالسلام سلامة، عضوة البرلمان ، بسؤال إلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حول أوجه صرف وإنفاق مبلغ قدره 35 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت سلامة، اليوم الثلاثاء، إن وزير الأوقاف اعتمد أمس الإثنين، مبلغًا ماليًا قدره، 35,445,000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) من الموارد الذاتية، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 م، على حسب ما جاء في قراره.

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وأضافت عضوة البرلمان، أن وزارة الأوقاف كشفت عن أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

ونوهت إلى أن جميع ما أشارت إليه الوزارة في قرارها، مخصص له مبالغ مالية ضمن الموازنة الخاصة بوزارة الأوقاف والتي تقدر بنحو 10.4 مليار جنيه، وبالتالي لا نعرف بوجه الدقة أوجه صرف وإنفاق 35 مليون جنيه التي اعتمدها الوزير.

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وطالبت وزير الأوقاف، بالرد على هذا السؤال كتابيًا، ونشر بنود إنفاق هذا المبلغ، وموافاتها بأوجه الصرف.

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بقلم ياسمين فواز

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