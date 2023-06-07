سؤال بـ«النواب» عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.. وبرلماني: هل الوزارة مستعدة؟

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة المتكررة سنوياً حيث إن التعليم هو أحد أهم أعمدة الدولة ومؤشر تقدمها، نظراً لما يحدث من تسريب للامتحانات سنوياً.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي تمت تجاه من يقوموا بهذه التسريبات وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضي من مظروف الاسئلة الاحتياطية.

واختتم النائب حديثه: “يجب على الوزارة وضع حد لهذا الأمر المتكرر سنويا”.