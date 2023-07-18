سؤال برلماني بشأن مخالفة هيئة سلامة الغذاء لقانون العمل

تقدمت الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن

ما انتهجته هيئة سلامة الغذاء من سياسات مخالفة لقانون العمل ولقانون إنشاء الهيئة ولائحتها الداخلية.

ووجهت عضوة مجلس النواب عدة أسئلة لرئيس الحكومة ومنها هل يجوز للهيئة حرمان الصيادلة من تحضير الماجستير إلا في موضوع واحد علمًا بأنه على نفقتهم الخاصة وحرمانه من يوم للتفرغ والدراسة؟

بالإضافة إلي هل يجوز حرمان الصيادلة دون غيرهم من العاملين بالهيئة من بدلات السفر والتنقل وتوفير مبيت في حال الاغتراب أو السفر في مأموريات خارج الهيئة وإلزام المكلف على الإمضاء بالتنازل عن حقوقه المادية ومنع طلبه للنقل من فرع لآخر مخالفاً للمواد 66,67,68 من اللائحة الداخلية لإنشاء الهيئة؟



وتساءلت كيف تنمي هيئة سلامة الغذاء روح الانتماء والإخلاص لها وهي من الجهات الرقابية من الطراز الأول وهي تنتهج سياسات فيها تفرقة بين الصيادلة والبيطريين والزراعيين في منح الحقوق السابقة لفئة دون الأخرى؟