سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة للصرف المميكن لأصحاب المعاشات

ياسمين فواز: صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية أنه توجد نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات مازالوا يصرفون معاشاتهم نقدية وهو ما يتسبب في الإزدحام الشديد والطوابير ويسبب معاناة وتعب لكبار السن. وقال فؤاد أنه يجب تسهيل صرف المعاشات من خلال الكروت الذكية حيث يوجد عدد كبير من أصحاب ال

ياسمين فواز:

صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية أنه توجد نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات مازالوا يصرفون معاشاتهم نقدية وهو ما يتسبب في الإزدحام الشديد والطوابير ويسبب معاناة وتعب لكبار السن.

وقال فؤاد أنه يجب تسهيل صرف المعاشات من خلال الكروت الذكية حيث يوجد عدد كبير من أصحاب المعاشات ليس لهم حساب بنكي يستطيعون من خلالة صرف معاشاتهم .

وأشار فؤاد الي ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمواطنين وتوفير عدد كبير من ماكينات الصرف للتخلص من الإزدحام والطوابير التي نشدها نهاية كل شهر وخاصة في المواسم والأعياد.

وطالبفؤاد في سؤال موجه لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات بوضع خطة محددة للتحول الكامل نحو الصرف المميكن حرصا علي راحة أصحاب المعاشات، وحماية لهم من التزاحم في مكاتب غير مؤهلة للتعامل الجماهيري المباشر.