«زي بورد كونسالتيج»: «طلعت مصطفى» حققت 51 مليار جنيه مبيعات في 6 شهور

كشف تقرير لشركة زى بورد كونسالتيج للاستشارات العقارية عن تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلى مبيعات في مصر، خلال النصف الأول من عام 2023، سواء من حيث إجمالي المبيعات بقيمة 51 مليار جنيه، أو من حيث نسبة النمو؛ وبلغت 351%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

أوضح التقرير أن مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفعت من 20.5 مليار جنيه، في الربع الأول من عام 2023، إلى 30.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو 49%.

تراجع فى مبيعات أورا

فيما تراجعت مبيعات شركة أورا ديفلوبرز من 15 مليار جنيه، في الربع الأول، إلى 10 مليارات جنيه في الربع الثاني، بنسبة انخفاض 33%.

بينما ارتفعت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير من 7 مليارات جنيه، في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023، إلى 10 مليارات، في الفترة من أبريل إلى يونيو من العام نفسه، بنسبة نمو 43%.

وأضاف التقرير أن مبيعات شركة فاوندرز للتسويق العقاري تباطأت من 6.8 مليار جنيه، في الربع الأول من عام 2023، إلى 6.6 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام نفسه، بنسبة انخفاض 3%.

فيما ارتفعت مبيعات شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري من 4.6 مليار جنيه إلى 13.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 89%.

تطوير مصر

وحلّت شركة تطوير مصر في الصدارة من حيث نسبة نمو المبيعات، خلال الربع الثاني، بنسبة بلغت 169% لترتفع من 3.25 مليار جنيه إلى 8.75 مليار جنيه.

وتحسنت مبيعات شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري نسبيًّا لترتفع من 4.5 مليار جنيه إلى 5.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13% فقط.

وتابع التقرير أن مبيعات شركة لاند مارك للتطوير العقاري ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى 5.4 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

سوديك

كما ارتفعت مبيعات شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ونيو جيزة بنسبة 131% للأولى لتصل إلى 6.42 مليار جنيه، مقارنة بـ2.78 مليار جنيه، ونسبة 100% للثانية لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة.

وحققت أكبر 10 شركات عقارية في مصر مبيعات بلغت 168 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو 88%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.