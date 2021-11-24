زيوريخ للتأمين تستفيد من تشدد الأسواق فى تحسين ربحية الاكتتاب

وأعلنت مجموعة زيوريخ للتأمين عن التزامها بسياستها الجذابة في توزيع الأرباح ، والتي تستهدف معدل دفع حوالي 75٪ من صافي الدخل الخاص بللمساهمين .

كشفت مجموعة زيورخ للتأمين عن التقدم المحرز في استراتيجية الشركة للفترة من 2020 إلى 2022 ، والرقمنة والابتكار والتأمين التجاري والتمويل.

وأعربت المجموعة عن قدرتها على تحقيق أهدافها لعام 2022، وأنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ، استثمرت المجموعة في تطوير خدمات العملاء من خلال نشر تقنية جديدة وتعديل خدماتنا للاستجابة لاحتياجات العملاء، مشيرة إلى جهودها فى تنمية أعمالها من خلال التأثير المشترك لمبادراتها وزيادة الأسعار.

زيوريخ للتأمين تعلن عن استراتيجية 2022

وأكدت مجموعة زيوريخ للتأمين أن نشاطها في وضع جيد لتحقيق عوائد للمساهمين ، كما أن اقتراح توزيعات الأرباح القوي لديها قائم على تركيبة الأعمال التي لديها ، ولقد أحرزت المجموعة أيضًا تقدمًا ملحوظًا في جعل أنشطتها أكثر استدامة ، من خلال تغيير وتكييف ما تقوم به في عملياتها وكيفية عملها مع العملاء.

وأوضحت أن تنفيذ استراتيجيتها فى النشاط التجارى سوف يكون عبر الاستفادة الكاملة من تشدد سوق التأمين لتحسين ربحية الاكتتاب التجاري وجودته، لافتة إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو بشكل مربح مع تحسين جودة المحفظة ، وتوسيع خدمات المرونة ودعم انتقال الطاقة.

المجموعة تواصل الابتكار للحفاظ على رضا العملاء

وعلى مستوى العملاء والتجزئة تتمثل إستراتيجية المجموعة التي تضع العميل في قلب أعمالها في تقديم المكافآت حيث واصلت المجموعة ابتكار المنتجات والخدمات ، حتى أثناء الوباء ، لكى تصبح الشركة المفضلة لدى العملاء من خلال إضافة 2.5 مليون عميل تجزئة صافي من نهاية 2019 حتى سبتمبر 2021.

وقد حسنت المجموعة الاحتفاظ بالعملاء بعد الاستثمارات في التدابير لتعزيز رضا العملاء وتجديد أو توسيع شراكات التوزيع، وفي الوقت نفسه ، تظل أنشطة المجموعة فى نشاط تأمينات الحياة مساهماً هاماً في الأرباح بفضل قنوات التوزيع المرنة وتركيزها على المنتجات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية والحماية.

ويعتبر التأمين على المزارعين جزء أساسي من أعمال المجموعة ، وتركز بورصات المزارعين ، المملوكة لحملة وثائقهم ، على زيادة الوصول إلى العملاء من خلال توسيع قنوات التوزيع وتنويعها، وفي الوقت نفسه ، يوفر استحواذ المجموعة على أعمال نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات التابعة لشركة متلايف في الولايات المتحدة المزيد من الفرص لتسريع نمو الأعمال الجديدة.

وكشفت المجموعة عن تركيزها على طريقة تخصيص رأس المال عبر أنشطتها لزيادة تحسين عائد رأس المال للمجموعة، وستستند القرارات إلى الأولويات الإستراتيجية واتجاهات السوق المالية والسوقية على المدى الطويل، تتمثل أولويات المجموعة فيما يتعلق برأس المال المفرج عنه في تخطى انخفاض الأرباح ودعم النمو.

وأعلنت مجموعة زيوريخ للتأمين عن التزامها بسياستها الجذابة في توزيع الأرباح ، والتي تستهدف معدل دفع حوالي 75٪ من صافي الدخل المنسوب للمساهمين ، مما يعكس تطور الأرباح المستدام ، والحد الأدنى المستهدف لمستوى العام السابق.