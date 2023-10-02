«زيوريخ للتأمين»: العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف اتفاق باريس لحماية المناخ

قامت شركة “زيوريخ” العالمية المتخصصة فى التأمين والإعادة، بالتعاون مع وكالة هوريزون جروب، باستطلاع رأي حول الاستدامة شمل 668 من المديرين التنفيذيين لشركات التأمين على مستوى العالم، والذى كشف أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، لخفض درجات حرارة الأرض.

1.5 درجة ارتفاعا فى درجة حرارة الأرض

وأوضحت الشركة أنه قد يتجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مئوية، بحلول عام 2040، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وفقًا لذلك.

وكشف الاستطلاع أن الشركات في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء العالم، ملتزمة بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية وتمضي قدمًا بالفعل في تنفيذ الخطط الانتقالية على المدى القصير.

ومع ذلك فإنهم يواجهون تحديات في تلك الرحلة، ويعدّ العائق الأكثر أهمية أمام تطوير خطة صافي الصفر- التي حددتها 50% من الشركات- هو التكاليف وحجم الإنفاق الرأسمالي.

ويتبع ذلك ثلاثة معوقات ذات صلة هى: الافتقار إلى الحلول التكنولوجية الممكنة، والتحديات التنظيمية، والصعوبات في قياس ورصد الأثر.

وأوضح مات هولمز، رئيس مجموعة الشئون السياسية والحكومية في زيورخ أنه يمكن لواضعي السياسات دعم التحول المناخي للشركات، من خلال القيام بتدخلات منهجية على مستوى الاقتصاد، مثل آليات تسعير الكربون، التي يمكنها تسخير قوة أسواق رأس المال وتحفيز الابتكار والإصلاح.

نتائح استطلاع الرأى

وكشف الاستطلاع أن 77% من الشركات لديها خطة انتقالية نشطة لللوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية فيما يتخلف قطاع النقل عن الصناعات الأخرى، حيث إن 37% فقط من الشركات لديها خطة صافي الصفر.

كما أن 85% من الشركات التى شملها الاستطلاع تعتزم تنفيذ تدابير التكيف مع المناخ، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتحرك نشاط الصناعات الثقيلة نحو ذلك الهدف بوتيرة أسرع، مقارنة بقطاع الزراعة.

وأوضح الاستطلاع أن مجالس الإدارة والمستثمرين بهذه الشركات من المدافعين الرئيسيين عن اتخاذ إجراءات للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.