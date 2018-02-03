زين عبد الهادى: لا توجد استراتيچية لاكتشاف الموهوبين فى مصر

علي راشدافتتحت قاعة الموائد المستديرة "محمد أبو المجد" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والأربعين، أمس الجمعة ندوة بعنوان "الصناعات الثقافية واكتشاف الموهوبين" أدارها الشاعر سعيد عبد المقصود.وقال الدكتور زين عبد الهادى رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، إن الصناعات الثقافية واكتشاف الموهو



علي راشد

افتتحت قاعة الموائد المستديرة “محمد أبو المجد” بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والأربعين، أمس الجمعة ندوة بعنوان “الصناعات الثقافية واكتشاف الموهوبين” أدارها الشاعر سعيد عبد المقصود.

وقال الدكتور زين عبد الهادى رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، إن الصناعات الثقافية واكتشاف الموهوبين فى مصر فاشل و دون المؤسسية، فكم من مواهب كبيرة فى قرى مصر الصغيرة لا تجد من يكتشفها، فلا توجد مراكز معلومات أو تدريب أو تسويق لتلك المواهب.

واستطرد عبد الهادى أن الدولة لاتوجد بها استراتيچية لاكتشاف الموهوبين، حتى الجمعيات الأهلية المعنية لأمر اختفت، فالأمر عبارة عن شبكة من العلاقات الواضحة بين السياسة والاقتصاد والفن.

واختتم أن علينا إعادة تحديث العقل المصرى بسبب التراجع الحادث الٱن فى الإبداع، فأخر جيل عظيم من كتاب الرواية كان فى الستينات حتى لو ظهر بعض المبدعين القلائل الٱن.

وقال عبد المقصود إن كل ما ارتبط بالثقافة موهوب، ومفهوم صناعة الثقافة ظهر فى منتصف الأربعينات كمصطلح نقدى بمنطق سلبى وهو التجارة بالثقافة للسيطرة على الوعى، لكنه تطور بعد ذلك عند الاهتمام بمفهوم صناعة الثقافة الحقيقة المناهضة لمفهوم صناعة الثقافة السلبية.

وأشارت الدكتورة سهير مصطفى رئيس قطاع النشر بالهيئة العامة للكتاب، إلى أن الصناعات الثقافية تمثل الدخل القومى الثانى لأمريكا، حتى أنها أصبحت المحرك لجميع الأجناس الأدبية فى العالم، فهوليود تحقق حوالى ١٤٠ مليون أكثر من السلاح الذى تشتهر به أمريكا.

و أكملت أن اكتشاف المواهب تمثل رافدًا من روافد الصناعة الثقافية، والوحيد الذى يقوم بذلك فى الوطن العربى برامج اكتشاف المواهب رغم محاولات الكثيريين التقليل منها، ولكن مصر لا تستطيع اكتشاف المواهب بسبب خلل ما فى أداء الثقافة، حتى السينما أصبحت فى قبضة رجال الأعمال ولا تمثل رافدًا من روافد صناعة الثقافة المصرية.

وقال الشاعر بهجت صميدة، لابد أن تكون هناك رقابة حقيقة للموهوبين بعيدًا عن الميزانية الضعيفة والبيروقراطية، ولابد أن يكون المسؤلون مدركين لمعنى الموهبة، فالموهبة والإبداع كالسيل إما أن يعمر أو يدمر.

و قالت نجلاء علام رئيس تحرير “قطر الندى” إن كل ناشئ موهوب هو صناعة ثقيلة للبلد وليس للثقافة، ونحن نملك خامة طيبة ودائمًا هناك مقولة مغلوطة أن الطفل المصرى لا يريد القراءة أو الثقافة، لكن الحقيقة أن العيب بنا وليس بالطفل، ونحن بمصر فى مرحلة اكتشاف الموهوبين ولم نرتق لما بعد اكتشاف الموهوبين.

ورأى تامر يوسف رسام الكاريكاتير بجريدة الأهرام أننا لا نملك فى مصر ثقافة التعامل فى مرحلة ما بعد اكتشاف الموهوبين بسبب مشكلة التسويق حتى أن كبار فنانى مصر يعانون من تسويق أعمالهم، فمصر تحتاج إلى كثير من العمل فى هذا الاتجاه وهذه هى الرسالة الحقيقية التى لابد أن نتبناها.