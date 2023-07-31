«زينهم» يدفع أحمد داوود إلى تقديم أول بطولة درامية

يقدم النجم أحمد داوود أولى بطولة تليفزيونية له الفترة القادمة بمسلسل ” زينهم” ، ويضم 30 حلقة وسيتم طرحه للمشاهدين خارج الموسم الرمضاني القادم 2024 .

ويتعاون أحمد داوود في المسلسل مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج يحى اسماعيل ، انتاج أروما استوديوز لتامر مرتضى .

يأتي تقديم داوود لهذا العمل من بطولته بعد النجاح الجماهيري الذي حققه فيلمه السينمائي الأخير ” يوم 13″ وتصدره ايرادات شباك التذاكر ومنافسته لفيلم ” هارلي” للنجم محمد رمضان الفترة الماضية ، حيث وصلت ايرادات الفيلم 30 مليون جنيه وأكثر في فترة قصيرة ، وتعاون فيه مع المخرج وائل عبد الله والمنتج لؤي عبد الله ” أوسكار “.