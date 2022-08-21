زينة وهنا الزاهد يقتحمان المنصات الرقمية للمرة الأولى: نتاج أسلوب عمل

يقتحم بعض النجوم لأول مرة تجربة المنصات الرقمية الحديثة ، بتقديم مسلسلات تليفزيونية لاتتعدى 10 حلقات على بعض المنصات الفترة القادمة ، وأبرزهم النجمة زينة التي تقدم مسلسلها الجديد ” الليلة واللي فيها” ويشاركها بطولته مطرب الراب أبييوسف .

كذلك تخوض النجمة الشابة هنا الزاهد تجربة المنصات الرقمية أيضا بمسلسل جديد أيضا الفترة المقبلة .

ويقدم النجم أحمد السقا لأول مرة مسلسل ” وزن ريشة” مع منصة شاهد الرقمية للمنتج الفني مجدي نور وسيتم تصويره الأيام القادمة في لبنان .

ماجدة خير الله : هنا الزاهد حققت نجاحات سابقة مع الفنان أحمد حاتم

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن مسلسلات المنصات الرقمية تكون حلقاتها قليلة مقارنة بالتي تعرض في التلفزيون المكونة من 30 حلقة .

وأضافت ان هنا الزاهد حققت نجاحات سابقة مع الفنان أحمد حاتم ، لذلك يمكن الرهان على مسلسلها الجديد بمنصة شاهد الرقمية .

ولفتت الى ان زينة لم تقدم أدوار جيدة منذ سنوات لذلك لأعتقد أن مسلسلها الجديد لو لم يكن يحمل قصة وموضوعا مهما ان يجذب الأنظار والمشاهدين .

واكدت خير الله ان مسلسل وش وظهر حقق نجاحا جماهيريا الفترة السابقة ، حيث أن موضوعه وطريقة طرحه كانت جديدة ، لذلك لو عرض عملين دراميين على منصة رقمية منهم مسلسل لزينة لن يكون المفضل.

وتضيف أحمد السقا برغم انتقاد الكثيرين لآدواره الفنية الأخيرة في الدراما التليفزيونية ، الأ انه يمكن ان نراه بشكل جديد تماما فنيا في مسلسله ” وزن ريشة” على منصة شاهد الرقمية ويستطيع لفت النظر له .

سمير الجمل : أصبحت هناك أسماء معينة تقدم بطولات لم تحصل عليها في السينما والتلفزيون

وأعرب الناقد الفني سمير الجمل أن المنصات الرقمية لها قانونها الخاص مقارنة بأفلام السينما أو المسلسلات التليفزيونية ، حيث أن المنصات تحتاج الى تقديم أعمال فنية جديدة بصورة مستمرة للمشتركين .

وهو ما يجعلها تتغاضى عن مسألة الاستعانة بنجوم الصف الأول فقط ، لافتا الى أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هناك أسماء معينة تقدم بطولات درامية لم تحصل عليها في السينما أو المسلسل التليفزيوني الطويل مثل أحمد داش وأحمد مالك وغيرهم .

ويرى أن المنصات تهتم بجمهور المراهقين وتحاول تلبية طلباتهم وتقديم أعمال درامية مناسبة لهذه الشريحة العمرية ، اضافة أن المنصات الرقمية لاتدفع أجورا مادية عالية للفنانين الجدد مثل هنا الزاهد وغيرهم ، لاسيما أن عدد الحلقات أصبح له مقاييس مختلفة عن المسلسلات التليفزيونية الطويلة ، حيث أنه لايوجد اعلانات لهذه المسلسلات القصيرة وتكون عروضها الفنية والدرامية مباشرة للمشتركين بدون وجود اعلانات ، وذلك سبب اقبال الجمهور على هذه المنصات وبالتالي نوعية الأدوارالفنية والفنانين أصبحوا مختلفين .

وأكد الجمل أن الفنان المعروف بلقب نجم حيما يقدم عملا فنيا للمنصات فانه يعمل بالأسلوب المتبع فيها ، من حيث الموضوع وعدد الحلقات القصيرة .

وتمنى أن يراجع أحمد السقا حساباته الفترة القادمة حيث أن أدواره الفنية السنين الأخيرة كانت مستواها الفني أقل من المتوقع ، اضافة أنه يحرق نفسه على الشاشة في تقديم اعلانات وبرامج تلفزيونية وكذلك كريم عبد العزيز أيضا برغم موهبته الفنية وحب الجمهور له يجب أن ينبته لهذه النقطة ، فمثلا يحى الفخراني لايظهر في برامج تليفزيونية ولايحرق نفسه أبدا لذلك المشاهد يكون متشوق ومقبل على مسلسلاته دائما بقوة .

محمود قاسم : يمكن المراهنة على مسلسلها الجديد” الليلة واللي فيها ” لزينة

أوضح الناقد الفني محمود قاسم أن تواجد هذه المسلسلات على منصات رقمية مختلفة ولنجمات جدد لأول مرة لم يخضن تجربة المنصات سابقا ، يؤكد أن هناك نشاط للدراما التليفزيونية بعيدا عن الموسم الدرامي الذي يعرض في شهر رمضان سنويا ويحدث تكدس للأعمال الدرامية فيه بصورة كبيرة.

ونوه أن هنا الزاهد لديها حيوية وشقاوة في أدوارها الفنية وأثبتت موهبتها الفنية السنين الأخيرة في أكثر من عمل فني ، أما زينة فبدأت حياته الفنية مع الراحل أحمد زكي ثم تعاونت مع الفنان القدير الراحل نور الشريف واكتسبت خبرة فنية من هؤلاء العمالقة بالفن المصري سواء في السينما أو التلفزيون، لذلك يمكن المراهنة على مسلسلها الجديد” الليلة واللي فيها ” الذي سيعرض على منصة شاهد الأيام القادمة بأن يكون عودة قوية لها في الدراما التليفزيونية بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الأخير 2022 .