زينة لـ «الحكاية» : مسلسل«الليلة واللي فيها» ناجح بشهادة النقاد والجماهير

أستضاف الاعلامي عمرو أديب في برنامج” الحكاية” المذاع على شاشة أم بي سي مصر الساعات الماضية ، النجمة زينة للاحتفال معها بنجاح مسلسلها الجديد ” الليلة واللي فيها” الذي عرض على منصة شاهد الرقمية مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بشهادة النقاد والجماهير .

وتحدثت زينة قائلة ” أنها كانت تشعر أن هناك سكاكين موضوعة على رقبتها بالمسلسل ، اما أن يتم ذبحها بها أو ينقذها ربنا من الشر اللي حواليها وينصرها ، مؤكدة الحمد لله ربنا مافرحش حد فيا ” .

وأكدت زينة أنه قبل عرض المسلسل كانت تمر بأزمات كثيرة لفترة طويلة ، وكان هذا المسلسل بمثابة طوق نجاة لها لاستمرارها في التمثيل ، أو أشوف شغلانة تانية ومكانش في حاجة تقدر تنقذني غير أنه يكسر الدنيا لذلك مسكت فيه بادي وسناني لما عرض علي المسلسل “.

مسلسل “الليلة واللي فيها” من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالفنانة زينة.