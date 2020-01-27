زينة: سبب عدم ظهوري في الإعلام هو عدم قدرتي على الكذب.. وخسرت البعض

قالت الفنانة زينة إن سبب عدم ظهورها في البرامج التلفزيونة منذ 10 أعوام كان عدم قدرتها على الكذب وهو ما جعل من حولها يشعرون بالاستياء، موضحة أنها بدأت تخسر العديد من الناس لذلك وهو ماجعلها تنسحب. وتابعت زينة: مبعرفش أكدب…

قالت الفنانة زينة إن سبب عدم ظهورها في البرامج التلفزيونة منذ 10 أعوام كان عدم قدرتها على الكذب وهو ما جعل من حولها يشعرون بالاستياء، موضحة أنها بدأت تخسر العديد من الناس لذلك وهو ماجعلها تنسحب.

وتابعت زينة: مبعرفش أكدب فبخسر في البرامج وبخسر ناس وبدأوا يدايقوا مني والناس مش بتحب الحقيقي ومعرفتش أجاري الجو.

وأضافت زينة في لقاء لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: عملت فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي، وكان أكشن جدا والتمثيل كان عالمي، وعملت حركات في الفيلم ساعدني فيها إنى من وأنا وصغيرة كنت بلعب كرة قدم وجود ورياضيات عنيفة وسباحة فكنت متعلمة.

وأكدت أنها انبهرت في الفيلم من تمثيل محمد عبد المعطي، كما أثنت على تمثيل تامر حسني قائلة: تامر بيمثل بشكل مختلف في الفيلم ده وبيعمل حاجات مش من طبيعته والشغل مع خالد الصاوي متعة.