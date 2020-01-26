زينة: رفضت توقيع 3 أفلام من أجل المشاركة في «التاريخ السري لكوثر»

قالت الفنانة زينة إنها رفضت التوقيع على التمثيل في ثلاثة أفلام كوميدية من أجل المشاركة في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، مرجعة ذلك لاقتناعها بقصة وسيناريو الفيلم، والذي تشارك فيه البطولة مع الفنانة ليلى علوي والفنان محسن محي الدين. وأضافت في…

قالت الفنانة زينة إنها رفضت التوقيع على التمثيل في ثلاثة أفلام كوميدية من أجل المشاركة في فيلم “التاريخ السري لكوثر”، مرجعة ذلك لاقتناعها بقصة وسيناريو الفيلم، والذي تشارك فيه البطولة مع الفنانة ليلى علوي والفنان محسن محي الدين.

وأضافت في لقاء لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: رفضت العروض لأني فضلت الفيلم ده وحسيت هسيب حاجة مهمة لو معملتش ده، والناس هتفتكرني بيه بعد الموت ومهم لعيالى وبلدي، ولما يجيلك حاجة كويسة لازم تمسك فيها.

وأكدت أن بطلة الفيلم «كوثر» التى تقوم زينة بدورها هي بنت من شابات الإخوان ويقوم العمل على تعرية وفضح حكم الجماعة، موضحة أنه شارف على الانتهاء ولم يتبق من التصوير إلا يوم واحد، مضيفة: نفسي الدولة تهتم بالفيلم لإنه بيصور ازاي البيوت كانت عايشة في رعب.